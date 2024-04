Inter empata mas pode conquistar 'Scudetto' no dérbi contra o Milan

A Inter de Milão não foi além do empate em 2 a 2 em casa com o Cagliari, mas está a um passo do vigésimo 'Scudetto' de sua história, neste domingo, pela 32ª rodada da Série A, marcada pelo susto causado pelo desmaio em campo de Evan Ndicka, jogador da Roma.

A indisposição levou à suspensão da partida Udinese-Roma aos 70 minutos e inicialmente causou grande susto, antes de vir a notícia tranquilizadora sobre o estado do jogador.

Fora este incidente, a notícia do dia foi que a distância entre Inter e Milan permaneceu em 14 pontos.

O título pode chegar matematicamente para a Inter na próxima rodada, na segunda-feira, 22 de abril, caso vença o clássico contra o Milan, que neste domingo sofreu muito para empatar em 3 a 3 na casa do modesto Sassuolo, penúltimo colocado da tabela.

"A Inter vai ser campeã, mas vamos tentar não fazer isso acontecer no clássico, devemos isso aos nossos torcedores", garantiu o técnico do Milan, Stefano Pioli.

Neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, o time 'nerazzurro' não pôde contar com o artilheiro argentino Lautaro Martínez nem com o zagueiro francês Benjamin Pavard, ambos suspensos.

Apesar destas ausências, a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi tomou a iniciativa e conseguiu ficar em vantagem no placar em duas ocasiões. Primeiro com um gol aos 12 minutos do francês Marcus Thuram, que aproveitou um excelente passe do companheiro chileno Alexis Sánchez, e depois com um pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (74').

Mas em duas ocasiões a equipe da Sardenha conseguiu empatar, com dois chutes rasteiros na área do uzbeque Eldor Shomurodov (64') e de Nicolas Viola (83').

"Este empate é decepcionante. Estamos a dois pontos do nosso objetivo, por isso ainda não acabou", alertou Inzaghi.

Após este resultado, a Inter não consegue mais bater o recorde de pontos conquistados numa única temporada da Serie A, que continua pertencendo à Juventus com os 102 pontos conquistados na temporada 2013-2014.

- Milan empata no fim -

Apesar de ter obtido apenas um ponto, o Milan (2º) pode comemorar: depois estar perdendo por 2 a 0 e mais tarde por 3 a 1 no campo do modesto Sassuolo (19º), os 'rossoneri' conseguiram arrancar o empate em 3 a 3.

O Milan vinha de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, mas desta vez tudo se complicou desde o início: com o goleiro Mike Maignan fora do elenco poupado por "precaução" e com os titulares Olivier Giroud e Christian Pulisic no banco, o Sassuolo aproveitou para fazer 2 a 0 logo aos dez minutos de jogo, com gols de Andrea Pinamonti (4') e do francês Armand Laurienté.

O português Rafael Leão diminuiu com uma grande jogada individual aos 20 minutos, mas o Sassuolo aumentou aos 53 graças a Laurienté, que cinco minutos depois desperdiçou uma grande oportunidade de fazer um hat-trick e garantir a vitória.

Ele não conseguiu e o Milan acordou, reanimado pelas entradas de Giroud e Pulisic.

O sérvio Luka Jovic marcou aos 59 minutos e o gol de empate em 3 a 3 veio aos 84 minutos, graças ao suíço Noah Okafor.

- Udinese-Roma suspenso -

A partida entre Udinese (15ª) e Roma (5ª), foi interrompida aos 70 minutos quando estava empatada em 1 a 1 após o jogador da Roma, Evan Ndicka, passar mal em campo.

De acordo com o regulamento da Liga Italiana, o jogo será reiniciado aos 72 minutos, em data ainda a ser definida.

O zagueiro marfinense desmaiou e seus companheiros chamaram imediatamente os serviços médicos do clube.

Ndicka, consciente segundo as imagens transmitidas pela plataforma DAZN, foi retirado em uma maca e chegou levantando o polegar para transmitir tranquilidade sobre o seu estado.

Ele foi levado ao hospital e, após exames médicos, foi descartado que tivesse sofrido um ataque cardíaco, segundo a imprensa italiana.

Assim como explicou a Roma na rede social X, o jogador "se sente melhor e está animado". O clube também publicou uma foto do jogador sentado em sua cama no hospital, levantando o punho direito e com o rosto relaxado.

O atual campeão, o Napoli, continua sua fraca campanha nesta temporada. Desta vez, só conseguiu empatar em casa por 2 a 2 com o modesto Frosinone (18º) e saiu vaiado de campo.

Os napolitanos ficaram vantagem em duas ocasiões, com gols de Matteo Politano (16') e do nigeriano Victor Osimhen (63'), mas Walid Cheddira, com uma dobradinha (50' e 73') deixou tudo igual.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Salernitana 4 - 1

- Sábado:

Lecce - Empoli 1 - 0

Torino - Juventus 0 - 0

Bologna - Monza 0 - 0

- Domingo:

Napoli - Frosinone 2 - 2

Sassuolo - Milan 3 - 3

Udinese - Roma

Inter - Cagliari 2 - 2

- Segunda-feira:

(13h30) Fiorentina - Genoa

(15h45) Atalanta - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 83 32 26 5 1 77 17 60

2. Milan 69 32 21 6 5 63 37 26

3. Juventus 63 32 18 9 5 45 24 21

4. Bologna 59 32 16 11 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Atalanta 50 30 15 5 10 55 34 21

7. Lazio 49 32 15 4 13 41 35 6

8. Napoli 49 32 13 10 9 50 40 10

9. Torino 45 32 11 12 9 31 29 2

10. Fiorentina 43 30 12 7 11 42 35 7

11. Monza 43 32 11 10 11 34 41 -7

12. Genoa 38 31 9 11 11 34 38 -4

13. Lecce 32 32 7 11 14 27 48 -21

14. Cagliari 31 32 7 10 15 34 54 -20

15. Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17

16. Empoli 28 32 7 7 18 25 48 -23

17. Hellas Verona 27 31 6 9 16 28 42 -14

18. Frosinone 27 32 6 9 17 40 63 -23

19. Sassuolo 26 32 6 8 18 39 62 -23

20. Salernitana 15 32 2 9 21 26 68 -42

./bds/jr/dr/iga/aam

© Agence France-Presse