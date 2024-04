China está 'profundamente preocupada' com escalada de conflito após ataque de Irã a Israel

Por Antoni Slodkowski

PEQUIM (Reuters) - A China está "profundamente preocupada" com a escalada das tensões no Oriente Médio depois do Irã ter lançado drones e mísseis num ataque retaliatório contra Israel, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores neste domingo.

Os ataques do Irã marcaram o seu primeiro ataque direto ao território de Israel, aumentando a ameaça de um conflito mais amplo na região onde a China tem procurado desempenhar um papel de mediadora e de onde obtém uma proporção crescente das suas importações de energia.

"A China apela às partes relevantes para que mantenham a calma e exerçam moderação para evitar uma nova escalada de tensões", disse o porta-voz em um comunicado na forma de resposta a uma pergunta de repórteres não identificados sobre os ataques iranianos. A declaração foi publicada no site do ministério.

"A China apela à comunidade internacional, especialmente aos países influentes, para que desempenhem um papel construtivo na manutenção da paz e da estabilidade regional", disse o porta-voz, que também não foi identificado, no comunicado.

A guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, agora no seu sétimo mês, aumentou as tensões regionais, espalhando-se pelas frentes do Líbano e da Síria e atraindo fogo de longo alcance do Iêmen e do Iraque contra alvos israelenses.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que esta ronda de tensões foi uma “repercussão do conflito de Gaza”, acrescentando que reprimi-lo o mais rapidamente possível é “uma prioridade máxima”.

(Reportagem de Antoni Slodkowski)