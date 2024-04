Vult lança linha para cabelo, amplia estratégia e entra em supermercado

A Vult lançou uma linha para cabelo e para corpo. Com a novidade, a marca ampliou os pontos de venda e passa a vender os produtos nos supermercados brasileiros, onde não atuava até então. Hoje em dia, as maquiagens, itens para as unhas e de cuidados faciais são encontrados em perfumarias, farmácias, lojas de departamento e no e-commerce.

A concorrência no segmento é forte, segundo Paulo Roseiro, diretor-executivo de categoria do Grupo Boticário, dono da Vult desde 2018, em entrevista exclusiva ao UOL. Para ganhar um espaço dentro do box das consumidoras, a marca está investindo em comunicação e para que os produtos se destaquem nos pontos de venda.

Lançamento de nova categoria

A marca tem como objetivo atender as necessidades de brasileiras com todos os tipos de cabelo. A Vult diz que são 50 produtos para cabelo, desde o tipo 1A (que é o mais liso de todos) até o 4C (o mais crespo) vendidos a partir de R$ 13,90, e 18 itens para corpo a partir de R$ 12,90. Com os lançamentos, a Vult vai ter mais de 430 itens no portfólio, incluindo as demais categorias: maquiagem, unhas e cuidados faciais.

O mercado de cosméticos para cabelo é acirrado, segundo Roseiro. A Vult vai investir em campanhas para fazer com que as brasileiras saibam do lançamento e comecem a comprar os produtos. Roseiro diz que a brasileira tem, em média, cinco xampus em uso ao mesmo tempo e que a consumidora sempre busca por novidades do segmento.

É um mercado muito acirrado. São concorrentes fortes, que investem bastante em mídia e estão presentes na cabeça da consumidora, mas entendemos que com muita performance, fazendo um jogo muito sério, vamos conseguir entrar [no mercado].

Paulo Roseiro, diretor executivo de categoria do Grupo Boticário

A Vult começou a abastecer os pontos de venda com os novos produtos desde o final do ano passado. Segundo Roseiro, a estratégia foi feita dessa forma para que, assim que começar a campanha de divulgação, a consumidora consiga encontrar os itens com facilidade para comprar.

Hoje, a maior parte do público da Vult é composto por mulheres. O perfil principal é de quem busca cosméticos para o dia a dia com boa qualidade e custo-benefício, segundo o executivo, seja por uma escolha racional para economizar ou por não ter condições de comprar outros produtos. "É uma marca muito de entrada", afirma.

Concorrência

A Vult afirma que vai se destacar da concorrência pela qualidade. A companhia alega que os produtos vendidos por outras empresas não atendem a todas as necessidades da brasileira e confiam no nome da marca para vender mais.

A Vult é uma marca forte, com grande distribuição no país e com a retaguarda do grupo Boticário. É o que diz Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail. O segmento de cabelo e corpo é gigante no Brasil, segundo Serrentino, e o Brasil é um dos mercados com consumidores mais "obcecados" do mundo.

Diversas empresas de beleza acabam entrando no segmento de cabelos, segundo Serrentino. O mercado é segmentado e competitivo, mas que tem muito espaço para inovação e para absorver novos produtos.

O Boticário tem toda a competência e capacidade de desenvolver, posicionar, distribuir e fabricar produtos. A marca [Vult] é forte, tem presença farmácias e nas perfumarias, já têm distribuição. Não é como um player novo entrando na categoria. Ela entra carregando uma série de ativos e de atalhos.

Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail

Desafio

Principal desafio é que a marca seja considerada pela consumidora na hora de levar para casa. Roseiro afirma que confia no potencial dos produtos, mas que as brasileiras precisam dar uma chance para experimentar e esse é o desafio.

Entrar em uma nova categoria é sempre desafiador. Estamos investindo bastante em comunicação, em ponto de venda, buscando ponta de gôndola [espaço que dá mais destaque ao produto], colocando materiais de comunicação para conseguirmos falar mais sobre a marca e a consumidora nos ver.

Paulo Roseiro, diretor-executivo de categoria do Grupo Boticário

Perguntada pelo UOL, a Vult não informou qual o valor investido para criação das novas linhas. Roseiro diz que os produtos começaram a ser desenvolvidos em 2021 e que houve investimento no processo de formulação das linhas e em pesquisas para entender o perfil da consumidora brasileira.