Rennes agrava sua crise com derrota em casa para o Toulouse

O Rennes continua agravando a sua crise ao sofrer a quarta derrota consecutiva, a terceira delas na Ligue 1, com um placar de 2 a 1 em seu estádio diante do Toulouse, neste sábado (13), pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

O time, que foi quarto colocado da última edição da Ligue 1, vê agora diminuirem suas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada. A equipe está em nono lugar e o Lyon (10º), apenas um ponto atrás, pode ultrapassá-la na classificação no domingo, na partida contra o Brest (2º).

Desiré Doué abriu o placar para o Rennes no Roazhon Park aos 20 minutos, mas o Toulouse se recuperou momentos depois com gols do venezuelano Cristian Cásseres Jr (22') e do franco-maliano Moussa Diarra (32').

A vitória permite ao Toulouse (11º) praticamente garantir sua permanência na primeira divisão.

No outro jogo deste sábado, o Strasbourg (12º) também deu um passo importante rumo à permanência na primeira divisão ao vencer por 3 a 1 o Reims (7º), que também viu suas chances de disputar uma competição europeia diminuírem.

Também houve uma virada nesse jogo: o japonês Keito Nakamura colocou o Reims em vantagem aos 7 minutos, mas Kevin Gameiro (44 de pênalti) e os marfinenses Abakar Sylla (50') e Moise Dion Sahi (90+2) deram os três pontos para os alsacianos.

A 29ª rodada francesa é menos atrativa neste fim de semana devido ao adiamento dos jogos dos clubes ainda envolvidos nas competições continentais, onde na próxima semana serão disputados os jogos de volta das quartas de final dos diferentes torneios da Uefa.

Entre eles, o do líder Paris Saint-Germain, que foi derrotado na quarta-feira por 3 a 2 pelo Barcelona no Parque dos Príncipes e que precisa reagir e reverter essa desvantagem na terça-feira na visita à Catalunha pela Liga dos Campeões.

O PSG disputará sua partida do campeonato francês inicialmente marcada para este fim de semana, em Lorient, na quarta-feira, dia 24 de abril.

O Brest (2º), com partida deste domingo contra o Lyon, pode aproveitar para reduzir provisoriamente a diferença em relação ao time da capital de 10 para 7 pontos.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Metz - Lens 2 - 1

- Sábado:

Strasbourg - Reims 3 - 1

Rennes - Toulouse 1 - 2

- Domingo:

(08h00) Le Havre - Nantes

(10h00) Clermont-Ferrand FC - Montpellier

(15h45) Lyon - Brest

- Quarta-feira:

(14h00) Monaco - Lille

Lorient - PSG

(16h00) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 28 15 8 5 41 23 18

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 44 28 12 8 8 28 22 6

6. Lens 43 29 12 7 10 38 32 6

7. Reims 40 29 11 7 11 36 39 -3

8. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

9. Rennes 39 29 10 9 10 41 36 5

10. Lyon 38 28 11 5 12 34 42 -8

11. Toulouse 36 29 9 9 11 34 37 -3

12. Strasbourg 36 29 9 9 11 33 40 -7

13. Montpellier 32 28 8 9 11 35 40 -5

14. Le Havre 28 28 6 10 12 27 36 -9

15. Nantes 28 28 8 4 16 27 45 -18

16. Lorient 26 28 6 8 14 35 52 -17

17. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

18. Clermont-Ferrand FC 21 28 4 9 15 20 47 -27

./bds/lh/dr/iga/aam

© Agence France-Presse