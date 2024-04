Netanyahu convoca gabinete de guerra israelense após ataque do Irã

O gabinete de guerra do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está reunido em Tel Aviv, afirmou seu escritório neste domingo (noite de sábado, 13, no Brasil), após o Irã lançar um ataque com drones e mísseis contra Israel.

"Netanyahu está em reunião com o gabinete de guerra neste momento", disse o escritório do primeiro-ministro.

Netanyahu reuniu em uma sala de bunker em um local secreto seu Estado-Maior e seus colaboradores mais próximos em matéria de segurança, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Benny Gantz, ministro sem pasta e membro de sua coalizão governamental, segundo uma foto de seus serviços.

