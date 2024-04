MPF investigará embarcação encontrada com pessoas mortas no Pará

(Reuters) - O Ministério Público Federal (MPF) informou em comunicado neste sábado que abrirá duas investigações após notícias sobre uma embarcação encontrada com corpos em estado de decomposição no litoral do Pará.

O órgão destacou que algumas notícias, publicadas na imprensa paraense, apontam que há 20 corpos na embarcação.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos, disse o comunicado.

Segundo a imprensa paraense, a embarcação teria sido encontrada por pescadores em área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do Estado.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)