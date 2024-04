Executor do testamento de O.J. Simpson buscará impedir indenização de famílias de supostas vítimas

O executor testamentário de O.J. Simpson lutará para impedir que as famílias das supostas vítimas do falecido astro da NFL recebam uma indenização de 33,5 milhões de dólares estabelecida por um tribunal, de acordo com relatório publicado neste sábado (13).

Simpson, que morreu na quarta-feira aos 76 anos, foi absolvido em 1995 do assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e seu amante Ron Goldman em um caso judicial conhecido como "O julgamento do século".

Porém, em 1997, um processo civil considerou Simpson responsável pelo brutal duplo assassinato e ordenou que o ícone do futebol americano que se tornou ator pagasse 33,5 milhões de dólares às famílias das vítimas.

O pai de Ron, Fred Goldman, processou judicialmente Simpson para obrigá-lo a cumprir a sentença.

No entanto, acredita-se que Simpson tenha pago apenas uma fração da quantia de 1997. Um relatório de 2021 indica que os Goldman haviam recebido pouco menos de 133 mil dólares.

Malcolm LaVergne, advogado de longa data de Simpson, disse neste sábado ao Las Vegas Review-Journal que estava determinado a lutar para que a família Goldman não receba nada do patrimônio de Simpson.

"Espero que os Goldman não recebam nada, zero", declarou. "Especificamente eles. E farei tudo o que estiver ao meu alcance como executor testamentário ou representante pessoal para garantir que não recebam nada."

Aparentemente, LaVergne estava irritado porque os Goldman em certo momento haviam adquirido os direitos do manuscrito do livro de Simpson "If I Did It" ("Se eu tivesse feito") e o haviam renomeado para "If I Did It: Confessions of the Killer" ("Se eu tivesse feito: Confissões do Assassino").

O Review-Journal relatou que LaVergne foi nomeado executor testamentário do patrimônio de Simpson em documentos judiciais apresentados na sexta-feira, um dia após a família do ex-jogador anunciar sua morte.

LaVergne não pôde ser contatado imediatamente pela AFP neste sábado, mas disse ao Review-Journal que o valor exato do patrimônio de Simpson não estava claro.

"Não posso fazer uma previsão neste momento sobre qual é o valor do patrimônio", afirmou.

Ele também observou que Simpson foi diagnosticado pela primeira vez com câncer de próstata "há vários anos". A doença depois recuou, mas reapareceu recentemente.

"Não é uma grande perda", disse Fred Goldman na quinta-feira após saber da morte do ex-atleta. "É apenas mais um lembrete da ausência de Ron todos esses anos", acrescentou.

Embora O.J. Simpson tenha evitado a prisão pelos assassinatos de 1994, ele cumpriu nove anos por um roubo à mão armada fracassado em Las Vegas. Uma junta de liberdade condicional do estado de Nevada aprovou sua libertação em 2017.

