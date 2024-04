Centenas de manifestantes na capital do Níger pedem saída de militares norte-americanos

Por Boureima Balima e Abdel-Kader Mazou

NIAMEY (Reuters) - Centenas de pessoas foram às ruas da capital do Níger neste sábado para exigir a saída das tropas norte-americanas, depois de a junta governante mudar sua estratégia e terminar um acordo militar com os Estados Unidos, além de acolher instrutores militares russos.

Marchando de braços dados pelo centro de Niamey, a multidão agitou bandeiras do país numa manifestação que recordou os protestos anti-franceses que forçaram a saída das forças francesas do Níger no ano passado, depois de o exército ter tomado o poder num golpe de Estado.

Um cartaz escrito à mão em inglês dizia "EUA saem correndo do Níger", em uma demonstração de apoio à junta e à sua decisão, tomada em meados de março, de revogar um acordo que permitia que cerca de mil militares dos Estados Unidos operassem no território a partir de duas bases.

“Estamos aqui para dizer não à base americana, não queremos americanos em nosso solo”, disse a manifestante Maria Saley.

Até o golpe, o Níger era um parceiro-chave de segurança da França e dos Estados Unidos, que tinham o país africano como base no âmbito dos esforços internacionais para conter uma insurreição islâmica que já durava uma década na região do Sahel, na África Ocidental.

Mas as novas autoridades no Níger se uniram às juntas dos vizinhos Mali e Burkina Faso para pôr fim a acordos militares com antigos aliados ocidentais, abandonando o bloco político e econômico regional CEDEAO e promovendo laços mais estreitos com a Rússia.