Barco à deriva é encontrado com corpos em decomposição no Pará

Um barco foi encontrado com corpos em decomposição na manhã deste sábado (13), no Pará.

O que aconteceu

A embarcação estava à deriva e foi encontrada por pescadores. Trabalhadores estavam na região do Salgado, no nordeste do estado.

Número de vítimas e identificações ainda não foram informados. A PF disse que investiga o caso.

Imediatamente, foram iniciadas as apurações do caso, em conjunto com diversos órgãos de segurança pública. Equipes da Polícia Federal no Pará estão a caminho da região. Peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília estão a caminho do Estado e seguirão ao local.

Polícia Federal

Causa da morte e nacionalidade das vítimas ainda não foram esclarecidas. Para isso, serão usados protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI).

O Ministério Público Federal (MPF) também vai investigar. O órgão disse que acionou as áreas criminal e cível sobre o episódio.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que foi acionada e está apurando o caso para a abertura de uma investigação.

Uma equipe de Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) foi acionada e encontra-se em deslocamento até o local do ocorrido, a fim apurar os elementos essenciais para abertura de investigação do Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

Marinha do Brasil

O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas ainda não teve retorno.