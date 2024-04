Papa visitará Indonésia, Timor Leste, Singapura e Papua Nova Guiné em setembro

O papa Francisco visitará Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor Leste e Singapura entre os dias 2 e 13 de setembro, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira, no que será a viagem mais longa desde sua eleição como pontífice em 2013.

Para o papa argentino, de 87 anos, esta será a primeira viagem ao exterior em um ano, um grande desafio após os vários problemas de saúde dos últimos meses, que o obrigaram a cancelar vários compromissos.

Francisco iniciará a viagem de 30.000 quilômetros em Jacarta, de 3 a 6 de setembro. Em seguida, o papa visitará Papua e depois Dili, capital do Timor Leste, e Singapura, informa um comunicado divulgado pelo diretor de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O anúncio acontece alguns dias depois de a saúde do papa voltar a ser motivo de preocupação. Na Sexta-Feira Santa, em 29 de março, o pontífice teve que cancelar na última hora sua participação na Via Crúcis. No Domingo de Ramos, no dia 24, ele também não teve condições de pronunciar a homilia prevista.

Nos últimos anos, Jorge Mario Bergoglio, que utiliza uma cadeira de rodas há dois anos, enfrentou vários problemas de saúde, em particular nos joelhos, quadril e cólon, além de dificuldades respiratórias.

- Viagem ambiciosa -

A viagem é ambiciosa para o líder da Igreja Católica, pois envolve mais de 30 horas de voo, uma diferença de fuso de oito horas e uma série de encontros e missas.

A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, afirmou nesta sexta-feira em um comunicado que a visita tem uma "importância significativa (...) não apenas para os católicos, mas também para todas as comunidades religiosas".

Timor Leste, ex-colônia portuguesa e depois ocupada pela Indonésia (1975-1999), tem população majoritariamente católica.

Francisco também expressou o desejo de viajar à Argentina, país que não visita desde sua eleição como papa há 11 anos, mas o Vaticano não confirmou nem definiu uma data.

O papa também planeja três viagens dentro da Itália em breve, a primeira delas a Veneza no dia 28 de abril.

Desde sua eleição em 2013, o pontífice fez 44 viagens ao exterior, a mais recente delas a Marselha, no sul da França, em setembro do ano passado.

Apesar de uma grande operação abdominal em 2023, o papa continua trabalhando em um ritmo muito exigente no Vaticano, onde às vezes recebe até 10 pessoas em uma única manhã.

Em dezembro, uma bronquite o obrigou a cancelar uma viagem a Dubai, onde participaria na COP28, a reunião anual do clima organizada pela ONU.

