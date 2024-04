O que é o Crash, 'jogo do aviãozinho' da Blaze, que pode levar a dívidas

O vício em Crash, conhecido como "jogo do aviãozinho" da Blaze, levou uma autônoma ao endividamento e à morte. Ângela Maria Camilo da Paz tirou a própria vida aos 39 anos após contrair uma dívida de mais de R$ 500 mil no site da casa de apostas. A empresa paga influenciadores para atrair novos jogadores e é investigada por supostamente aplicar golpes em seus clientes.

Não é o único jogo online de azar. Bingos online e o Jogo do Tigrinho, que lembra um caça-níqueis, também podem levar jogadores a perderem dinheiro, além de outros riscos.

Como funciona o jogo

Regras de fácil compreensão. Em geral, os jogos de apostas da plataforma Blaze têm regras simples e apresentam uma dinâmica que, aparentemente, é inofensiva: cumprir tarefas antes que o tempo acabe. No caso do aviãozinho, antes que a aeronave exploda.

Quanto mais alto, mais dinheiro. Na plataforma, o jogador aposta um valor e assiste a um avião em decolagem: quanto mais alto ele for, maior será o prêmio — o valor apostado é multiplicado por um fator. O jogo pode acontecer de dois modos: automático ou manual.

O aviãozinho explode em ordem aleatória. Caso escolha o modo automático, uma altura será predefinida antes da decolagem. O avião chegará ao número e, se não explodir antes, os ganhos são liberados. Caso escolha o modo manual, o jogador segue os movimentos da aeronave e precisa pressionar o botão de saída antes que a palavra "crashed" surja na tela. Se não conseguir, perde dinheiro.

Blaze investigada

Suspeita de estelionato. Em dezembro de 2023, a polícia de São Paulo passou a investigara plataforma Blaze após denúncias de usuários. Apostadores alegam que prêmios em valores mais altos não eram pagos pela empresa.

Bloqueio de R$ 101 milhões. A Justiça pediu que o site fosse retirado do ar, além do bloqueio das contas. No entanto, pelo fato de a Blaze não ter representantes legais no Brasil, a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos sites chegou a parar de funcionar, mas outros surgiram e os jogos de aposta seguem acontecendo.

Influencers faturam muito dinheiro. Segundo apuração do colunista Lucas Pasin, um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores pode faturar até R$ 1 milhão por mês divulgando diariamente stories de plataformas de apostas digitais. Nomes como Neymar, a ex-BBB Viih Tube e a atriz Mel Maia já fizeram publiciada paga para a Blaze.

A Blaze também está presente no futebol. A empresa de apostas online é patrocinadora máster do Santos Futebol Clube e o Atlético Goianiense.

Câmara tenta barrar divulgação de jogos de azar. O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-GO) apresentou um PL (Projeto de Lei) que proíbe a "divulgação irresponsável de empresas de apostas por parte de influencers", segundo o texto original. O PL 3915/2023 está parado em Brasília desde dezembro.