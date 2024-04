Milei se reúne com Musk nos EUA

O magnata Elon Musk recebeu nesta sexta-feira (12) o presidente ultraliberal argentino, Javier Milei, em uma fábrica de carros elétricos da Tesla no Texas, e publicou uma foto de ambos com a legenda "Liberdade", um lema de Milei.

O presidente argentino compartilhou na rede social X, da qual Musk é dono, uma foto apertando a mão de Musk em uma sala de reuniões, com a legenda "Viva a liberdade!".

Ambos "concordaram com a necessidade de liberar os mercados e defender as ideias de liberdade", bem como com a importância de eliminar os obstáculos burocráticos aos negócios, informou uma porta-voz da Presidência argentina. Também discutiram oportunidades de investimento em exploração de lítio, mineral usado na produção de baterias de celulares, eletrônicos e veículos como os da Tesla, e do qual a Argentina possui reservas importantes.

O governante argentino também se ofereceu para ser um aliado de Musk em sua batalha legal no Brasil, segundo a porta-voz. O magnata concordou em participar de um evento na Argentina em um futuro próximo para promover ideias de liberdade.

Milei, que assumiu a presidência argentina em dezembro passado, empreendeu um ajuste fiscal severo, alvo de protestos de setores sociais em seu país.

