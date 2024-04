Metz vence Lens (2-1) e ainda sonha com permanência na 1ª divisão francesa

O Metz ganhou uma boa dose de fôlego nas profundezas da classificação após a vitória em casa sobre o Lens (2-1), nesta sexta-feira (12), na partida que abriu a 29ª rodada da Ligue 1.

Apesar do gol de pênalti da equipe visitante marcado por Florian Sotoca logo aos 13 minutos, o Metz reagiu e virou o placar graças a uma dobradinha do atacante georgiano Georges Mikautadze ainda no primeiro tempo (34' e 45'+3).

Com esse resultado o Metz se iguala em pontos com a equipe que ocupa o posição que leva a uma repescagem valendo a permanência, o Lorient (26 pontos).

O Lens segue na 6ª posição, mas vê as chances de disputar a Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva diminuir após essa derrota.

--- Jogos da 29ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Metz - Lens 2 - 1

- Sábado:

(12h00) Strasbourg - Reims

(16h00) Rennes - Toulouse

- Domingo:

(08h00) Le Havre - Nantes

(10h00) Clermont-Ferrand FC - Montpellier

(15h45) Lyon - Brest

- Quarta-feira:

(14h00) Monaco - Lille

Lorient - PSG

(16h00) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 28 15 8 5 41 23 18

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 44 28 12 8 8 28 22 6

6. Lens 43 29 12 7 10 38 32 6

7. Reims 40 28 11 7 10 35 36 -1

8. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

9. Rennes 39 28 10 9 9 40 34 6

10. Lyon 38 28 11 5 12 34 42 -8

11. Toulouse 33 28 8 9 11 32 36 -4

12. Strasbourg 33 28 8 9 11 30 39 -9

13. Montpellier 32 28 8 9 11 35 40 -5

14. Le Havre 28 28 6 10 12 27 36 -9

15. Nantes 28 28 8 4 16 27 45 -18

16. Lorient 26 28 6 8 14 35 52 -17

17. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

18. Clermont-Ferrand FC 21 28 4 9 15 20 47 -27

