Lula: Só de teimosia, Padilha vai ficar muito tempo neste ministério

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou publicamente nesta sexta, 12, apoio ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na esteira de ataques a Padilha pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Lula assegurou que Padilha seguirá à frente das Relações Institucionais por muito tempo.

"Esse é o tipo de ministério que a gente troca a cada seis meses, para que o novo ministro faça novas promessas na interlocução com o Congresso, mas só de teimosia o Padilha vai ficar muito tempo neste ministério", declarou Lula em discurso na cerimônia de inauguração da nova sede da Anfavea, a entidade que representa as montadoras. "Não tem ninguém melhor preparado para lidar com a adversidade dentro do Congresso Nacional do que o companheiro Padilha", reforçou o presidente, dirigindo-se ao ministro, que também participou do encontro com representantes da indústria automotiva.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou Padilha de "desafeto pessoal" e "incompetente", após polêmica sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Lira e Padilha estão rompidos desde o início do ano.

Ao fazer comparações entre o cargo e o casamento, no qual "tudo é maravilhoso nos primeiros meses", mas depois surgem cobranças, Lula considerou que Padilha está na segunda fase e avaliou ser normal deixar de ter unanimidade quando surgem as divergências. "O Padilha está no cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros seis meses. Depois, começa a ser um cargo muito difícil", declarou o presidente, que parabenizou Padilha pelo empenho à frente da pasta.