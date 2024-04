Japão reitera alerta contra enfraquecimento excessivo do iene

Por Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que as autoridades estavam analisando não apenas as recentes quedas do iene, mas também os fatores que estão provocando a movimentação, e repetiu que Tóquio está pronto para responder a quaisquer oscilações excessivas da moeda.

Suzuki disse que os líderes financeiros do Grupo das 20 principais economias, que se reunirão em Washington na próxima semana, paralelamente às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), poderão discutir as oscilações cambiais como parte dos tópicos a serem debatidos.

Embora um iene fraco traga alguns benefícios e desvantagens para a economia, ele pode prejudicar os consumidores ao aumentar a inflação, disse ele.

"Não posso comentar especificamente sobre as recentes movimentações cambiais. Mas é importante que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos. A volatilidade excessiva é indesejável", disse Suzuki.

"Se houver movimentos excessivos, responderemos adequadamente sem descartar nenhuma opção", disse ele em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Suzuki disse que está coordenando de perto com o principal diplomata cambial, Masato Kanda, para lidar com os movimentos do iene, mas se recusou a comentar se estavam se preparando para intervir no mercado para sustentar a moeda.

Suzuki também não intensificou seu alerta de tomar "medidas decisivas" contra quedas acentuadas do iene, linguagem que ele usou pouco antes de o Japão entrar no mercado de câmbio em 2022.

Suzuki disse que é difícil definir a única causa por trás da atual fraqueza do iene, observando que vários fatores estão em jogo, incluindo mudanças na política monetária, juntamente com a balança de pagamentos, tendências de preços, sentimentos do mercado e movimentos especulativos.