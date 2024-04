EUA proíbem importação de metais russos para enfraquecer cofres de Moscou

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (12) a proibição das importações de alumínio, cobre e níquel de origem russa, como parte das sanções adicionais aprovadas com o Reino Unido com o objetivo de reduzir a receita de Moscou e enfraquecer a Rússia no contexto da invasão à Ucrânia.

"A nova medida proíbe a importação de alumínio, cobre e níquel de origem russa e limita o seu uso no comércio mundial de metais", ressaltou o Departamento do Tesouro americano.

Os metais são o principal produto de exportação da Rússia depois da energia, embora seu valor tenha diminuído desde a invasão russa à Ucrânia, em 22 de fevereiro de 2022, destacou o governo britânico. As exportações russas, que somaram 25 bilhões de dólares em 2022, caíram para 15 bilhões em 2023 "devido aos esforços do G7 e de seus aliados para restringir o mercado", acrescentou.

As medidas tomadas hoje pretendem reduzir ainda mais a receita da Rússia com as exportações de alumínio, cobre e níquel.

jul/llu/nn/lb

© Agence France-Presse