Editor do UOL é finalista em prêmio internacional de jornalismo de viagem

O editor-chefe de Nossa Eduardo Burckhardt está entre os finalistas do IPW Travel Awards, uma das mais importantes premiações de jornalismo de viagem nos Estados Unidos.

Ele concorre na categoria de melhor artigo sobre destinos dos EUA com a reportagem "A verdadeira Little Italy". O storytelling visual apresenta a região do Bronx que se tornou o centro da comunidade ítalo-americana em Nova York e chegou a ser cenário de filmes e séries, como "O Poderoso Chefão" e "Os Sopranos".

O prêmio recebe inscrições de jornalistas de viagem de todo o mundo e, entre os oito finalistas, o editor de Nossa concorre com representantes de outros sete países, como Shayla Martin, do The New York Times (Estados Unidos), Marco Berch, do jornal La Estampa (Itália), e Wing Sze Tang, do Toronto Star (Canadá).

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 6 de maio, durante a IPW, a maior feira de turismo dos Estados Unidos, em Los Angeles. Os primeiros colocados levam um prêmio no valor de 1.000 dólares.

Um "Pequena Itália" autêntica

No mercadão local, comerciante prepara a burrata, típico queijo italiano Imagem: Eduardo Burckhardt/UOL

A região apresentada na reportagem de Nossa é um contraponto à Little Italy mais famosa, no sul da ilha de Manhattan, que, apesar no apelo turístico com foco na tradição italiana, praticamente não tem mais descendentes genuínos do país da bota.

É no bairro de Belmont, no Bronx, que estão os italianos 'raiz', que tocam a três ou quatro gerações comércios e restaurantes super tradicionais, que fomos visitar para a reportagem

Eduardo Burckhardt

"É um roteiro diferente, autêntico, fora do grande circuito turístico de Nova York. Você vê o comerciante fazendo burrata 'ao vivo', entra em uma charcutaria com linguiças penduradas no teto e prova o melhor cannoli de Nova York", complementa. Veja a reportagem completa clicando aqui.

Mais Brasil

O país também emplacou uma finalista na categoria que premia a melhor reportagem sobre a cidade anfitriã da IPW de 2023. Andrea Miramontes, colaboradora de Nossa, concorre com o artigo "San Antonio, no Texas, une história, arte, gastonomia e festa no River Walk", publicado em seu blog Lado B Viagem.