China defende "ações legitimas no mar do Sul da China" em resposta a críticas em cúpula nos EUA

O governo chinês defendeu nesta sexta-feira (12) suas ações "legítimas" no Mar do Sul da China, denunciadas durante uma cúpula trilateral dos Estados Unidos com o Japão e as Filipinas organizada pelo presidente americano Joe Biden, em Washington.

As declarações ocorrem após uma série de incidentes na área marítima entre a China e as Filipinas. "A China se opõe a qualquer comportamento que desencadeie conflitos e prejudique a segurança e os interesses estratégicos de outros países", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na sexta-feira.

A chanceler chinesa considera que o país é alvo de "ataques gratuitos". "As ações da China nos mares do leste e do sul da China são legítimas, legais e irrepreensíveis", disse Ning em uma entrevista coletiva.

"É claro que o Japão e as Filipinas podem desenvolver relações normais com outros países", acrescentou. "Mas não devem alimentar os conflitos na região e muito menos se engajar em uma cooperação trilateral em detrimento dos interesses de outros países", enfatizou.

As declarações foram feitas na presença do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e do presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

Biden anunciou durante a cúpula que os Estados Unidos, as Filipinas e o Japão vão "aprofundar seus laços sobre segurança marítima". Os Estados Unidos esperam aumentar sua influência na região da Ásia-Pacífico, que deve ser "livre, aberta, próspera e segura", para enfrentar a ascensão chinesa.

Em uma clara advertência à China, Biden comprometeu-se, nesta quinta-feira (11), a partir da Casa Branca a defender as Filipinas em caso de "ataque" no Mar do Sul da China.

"Qualquer ataque a uma aeronave, um navio ou às Forças Armadas filipinas" nesta área "desencadearia a implementação do tratado de defesa mútua", que vincula Washington e Manila. "O compromisso dos Estados Unidos com a segurança do Japão e das Filipinas é inabalável", completou Biden.

Nos últimos meses, a tensão cresceu entre a China e as Filipinas, que contestam cada vez mais as reivindicações territoriais de Pequim.

Motivos históricos

A China reivindica grande parte das ilhas do Mar do Sul da China por motivos históricos.

Uma série de incidentes opõe entre Pequim e Manila desde o final de 2023 e colisões entre navios chineses e filipinos ocorreram perto de vários recifes. As Filipinas denunciaram "ações agressivas" por parte da China.

Já Pequim acusou as forças filipinas, apoiadas por Washington, de colidir "intencionalmente" com um navio chinês para provocar um incidente após sua "intrusão" na área.

(Com informações da AFP)