China convoca diplomatas de Japão e Filipinas por comentários negativos

PEQUIM (Reuters) - A China convocou diplomatas de Japão e Filipinas nesta sexta-feira para expressar insatisfação com comentários negativos sobre ela divulgados durante uma cúpula dos líderes de Estados Unidos, Japão e Filipinas, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Os Estados Unidos e seus aliados, incluindo o Japão, vêm fortalecendo suas forças armadas para combater o que consideram uma ameaça crescente da China em áreas como a movimentada hidrovia do Mar do Sul da China e ao redor de Taiwan.

Na cúpula desta semana em Washington, os três líderes discutiram as ações agressivas da China no disputado Mar do Sul da China, além de revelar uma ampla gama de pactos para aumentar a segurança e os laços econômicos.

"Deploramos e nos opomos veementemente às falas", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa em resposta ao discurso do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no Congresso dos EUA, no qual ele considerou a China o maior desafio do mundo.

A China se opõe fortemente à política de pequenos grupos desses países e a quaisquer atos que instiguem e aumentem a tensão, disse ela sobre a cúpula.

"A China se opõe à formação de círculos exclusivos na região", afirmou Mao.

Um funcionário do ministério, Liu Jinsong, reuniu-se com um funcionário da embaixada japonesa, Akira Yokochi, para fazer "representações solenes" sobre os comentários negativos, disse o ministério em um comunicado, expressando a séria preocupação e a forte insatisfação da China.

Liu também fez "representações solenes" ao embaixador das Filipinas na China, Jaime FlorCruz, que foi convocado pelo ministério por causa das "palavras e ações negativas" do país do sudeste asiático relacionadas à China durante a cúpula.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e Kishida apresentaram uma série de projetos, desde o codesenvolvimento de mísseis até pousos tripulados na Lua, enquanto condenaram o comportamento escalonado da China na região do Mar do Sul da China.

Em uma cúpula separada com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., Biden alertou sobre os movimentos de Pequim no Mar do Sul da China.

(Reportagem de Liz Lee)