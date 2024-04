CEO diz como treina jovens profissionais para o mercado de comunicação

Com 150 funcionários, a All Set Comunicação cria equipes que trabalham com campanhas de marketing e publicidade em outras empresas. A maioria dos seus funcionários são jovens, que vêm de escolas públicas e estão lidando com suas primeiras oportunidades no mercado de trabalho, conta o CEO da empresa, Leopoldo Jereissati, em entrevista ao "Divã de CNPJ", do Canal UOL.

Nós contratamos muitos jovens, pessoas que vêm do ensino público, treinamos e inserimos no mercado de comunicação. Elas já são criativas na área de criação, arte e animação, mas nós contribuímos com mais habilidades, colocando esses jovens perto de profissionais técnicos e experientes, para que eles sejam melhores naquilo que gostam, e tentamos ensiná-los a serem melhores cidadãos

Leopoldo Jereissati, fundador e CEO da All Set Comunicação

Apesar de ser uma empresa que trabalha com equipes alocadas em outros negócios, Leopoldo acredita que agências como a sua também devem ter a visão de uma agência grande, que lidera campanhas nacionais.

O que precisa ter hoje nas in-houses é visão de negócio, o mesmo que existe nas grandes agências na parte criativa, porque hoje a gente cuida da eficiência, mas também fazemos crianças para campanhas P, M (pequenas e médias).

