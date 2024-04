Ações da China caem com a retração do comércio e preocupações com juros no exterior

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas caíram nesta sexta-feira, acompanhando o enfraquecimento geral dos mercados asiáticos, uma vez que operadores reduziram suas apostas em cortes da taxa de juros dos Estados Unidos em meio a uma perspectiva obscura para a inflação, enquanto a retração do comércio da China em março também prejudicou o sentimento.

Afetando o apetite dos investidores por ativos mais arriscados, o dólar pairava perto de um pico de cinco meses, juntamente com os rendimentos dos Treasuries, na esteira dos dados de preços ao consumidor dos EUA de março mais fortes do que o esperado. Enquanto isso, dados de quinta-feira mostraram que os preços ao produtor dos EUA aumentaram apenas moderadamente.

As exportações da China sofreram uma forte contração em março, enquanto as importações também apresentaram uma retração inesperada, ficando muito aquém das expectativas, mostraram dados alfandegários nesta sexta-feira e destacando a difícil tarefa que as autoridades enfrentam para reforçar a recuperação econômica.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,81%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,49%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve perda de 2,18%.

As ações do setor de saúde, do setor financeiro, de bens de consumo básicos e do setor imobiliário recuaram entre 0,94% e 3,2%.

Na semana, o CSI300 acumulou queda de 2,6%, sua pior semana desde 2 de fevereiro, enquanto o Hang Seng ficou praticamente inalterado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,21%, a 39.523 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,18%, a 16.721 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,49%, a 3.019 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,81%, a 3.475 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,93%, a 2.681 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,08%, a 20.736 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,33%, a 3.216 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,33%, a 7.788 pontos.