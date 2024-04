UOL Prime ganha prêmio internacional WAN-IFRA Digital Media Americas 2024

O UOL Prime ganhou o prêmio de Melhor Estratégia de Assinatura Digital da WAN-IFRA Digital Media Awards Americas 2024, a principal premiação em jornalismo digital nas Américas.

Lançado em fevereiro de 2023, o UOL Prime é um projeto que oferece, com tratamento diferenciado, as melhores histórias apuradas pela redação do UOL: desde a concepção até o desenvolvimento do conteúdo, do melhor formato para contá-la até a melhor estratégia de distribuição, usando todos os canais do UOL. As reportagens completas do UOL Prime são exclusivas para assinantes.

O Digital Media Awards Americas é um prêmio que celebra a excelência e a inovação no jornalismo digital nas Américas. Ele reconhece projetos, produtos e iniciativas que se destacam pela qualidade, impacto e criatividade em diversas categorias.

Este prêmio é organizado pela WAN-IFRA (Associação Mundial de Jornais e de Publishers de Notícias), uma organização global de mídia de notícias que mantém uma rede de 3.000 empresas de publicações de notícias e empreendedores de tecnologia, congregando 60 associações de publishers que representam 18 mil publicações em mais de 120 países. A WAN-IFRA tem sede em Frankfurt, na Alemanha.

Veja a lista com todos os vencedores do prêmio no site da WAN-IFRA (em inglês).