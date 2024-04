Ações da empresa de mídia de Donald Trump caem 12% com ampliação de vendas

(Reuters) - As ações da empresa de mídia e tecnologia de Donald Trump chegaram a cair 12% nesta segunda-feira, com ampliação de uma venda generalizada de papeis que agora reduziu o valor de sua fatia na controladora da rede social Truth Social para 2,9 bilhões de dólares.

Após sua estreia forte no final de março, os investidores se desanimaram com o Trump Media & Technology Group depois de a empresa divulgar prejuízos milionários este mês e afirmar que teria dificuldades para cumprir obrigações financeiras.

As ações da companhia fecharam esta segunda-feira em queda de 8,4%, a 37,17 dólares, bem longe do recorde de 79 dólares alcançado durante sua estreia, em 26 de março. Em abril o papel acumula queda de cerca de 40%.

As baixas estão reduzindo uma potencial fortuna para Trump, que poderia vender suas ações para arrecadar dinheiro para sua campanha presidencial de 2024 e para despesas legais, embora restrições de negociações por seis meses possam impedi-lo de vender papeis ou tomar empréstimos contra sua participação acionária.

Mas as quedas são boas notícias para vendedores a descoberto, que neste ano até o momento sofreram perdas com as ações.

O Trump Media & Technology Group tem uma participação a descoberto de cerca de 4,75 milhões de ações, ou 12% do seu free float, de acordo com a empresa de análise S3 Partners.

A queda desta segunda-feira significa que aqueles que apostaram contra as ações lucraram cerca de 16 milhões de dólares considerando a marcação a mercado, embora aqueles que estão vendidos a descoberto ainda estejam com uma perda de 69% no ano.

"A fraqueza recente do preço (da ação) compensou os enormes custos de financiamento que os investidores que estão vendidos a descoberto estão enfrentando", disse Ihor Dusaniwsky, diretor administrativo de análise preditiva da S3 Partners.

(Reportagem de Priyanka.G em Bengaluru)