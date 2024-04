Wall Street avança após dados reforçarem expectativas de corte nos juros

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street avançavam nesta quinta-feira, com relatórios econômicos recentes aumentando a perspectiva de afrouxamento da política monetária nos Estados Unidos ainda este ano, enquanto os investidores aguardavam que autoridades ofereçam pistas sobre o momento dos cortes.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram para 221.000 na semana encerrada em 30 de março, contra uma estimativa de 214.000 prevista por economistas consultados pela Reuters, indicando uma desaceleração do mercado de trabalho, o que dá sustentação à meta do Federal Reserve de três cortes na taxa de juros este ano.

O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em alta na última sessão, depois que dados mostraram que o crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou ainda mais em março. Declarações de autoridades do Federal Reserve, inclusive do chair Jerome Powell, também apoiavam o sentimento.

Embora as autoridades tenham concordado, de modo geral, que os juros poderiam cair ainda este ano, Powell disse que isso só acontecerá quando eles "tiverem mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável" para a meta de 2% do Fed.

"A cada nova divulgação, os investidores esperam que os dados apoiem uma economia em desaceleração e os consequentes cortes nos juros pelo Fed", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

Atualmente, os mercados monetários estão vendo uma chance próxima de 60% de pelo menos um corte de 25 pontos-base nos juros em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O foco estará em declarações de autoridades do Fed nesta quinta para obter mais pistas sobre a política monetária. Em relação aos dados, os mercados ficarão atentos aos números dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 30 de março, antes da divulgação na sexta do relatório de emprego fora do setor agrícola.

O Dow Jones subia 0,43%, a 39.293,97 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,71%, a 5.248,48 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,88%, a 16.419,92 pontos.