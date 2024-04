'Usam o nome de Deus em vão todo santo dia', diz Lula em referência a grupo de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (4) que "eles" usam o nome de Deus em vão. O petista estava falando do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu principal adversário, ainda que não tenha citado nomes em seu discurso. Lula falou em Arcoverde (PE), onde inaugurou uma obra ligada à transposição do rio São Francisco.

"Eu vejo a fábrica de mentiras que tem na fake news, que vocês acompanham. Uma fábrica podre, parece um bando de lixo. Parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo dia, que a gente não pode acreditar", disse o presidente da República.

"Porque Deus não é mentira, Deus é a verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam todo santo dia. É por isso que a gente vai ter que mudar esse país", declarou Lula. A fala do petista é uma reação ao apoio que líderes religiosos, principalmente evangélicos, dão a Bolsonaro.

Lula é católico e costuma citar Deus em seus discursos. Nesse caso, também mencionou a palavra "milagre" diversas vezes. "A primeira pergunta é se vocês acreditam em Deus. E queria perguntar se vocês acreditam em milagre", declarou o presidente no começo de sua fala. Ele se referia a ações de seu governo, como a transposição do São Francisco.