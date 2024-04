Taiwan condena agradecimento "sem vergonha" da China por solidariedade global após terremoto

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan criticou a China nesta quinta-feira como "sem vergonha" depois que o vice-embaixador chinês na Organização das Nações Unidas (ONU) agradeceu ao mundo pela preocupação com um forte terremoto na ilha.

A China reivindica Taiwan como seu próprio território e também o direito de falar em seu nome no cenário internacional, para a fúria de Taipé, uma vez que o governo de Pequim nunca governou a ilha e não tem voz na escolha de seus líderes.

Na quarta-feira, depois que o terremoto de magnitude 7,2 atingiu o leste de Taiwan, matando 10 pessoas, o representante permanente adjunto da China na ONU, Geng Shuang, disse em uma reunião sobre os direitos das crianças que outro palestrante havia mencionado o terremoto na "Taiwan da China".

A China está preocupada com os danos e expressou suas condolências a Taiwan e ofereceu ajuda, disse ele, de acordo com uma transcrição de seus comentários publicada no site da missão chinesa na ONU.

"Agradecemos à comunidade internacional por suas expressões de compaixão e preocupação", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou sua indignação com os comentários.

O ministério "condena solenemente o uso sem vergonha do terremoto de Taiwan pela China para conduzir operações cognitivas internacionalmente", disse, usando termo normal de Taiwan para o que considera uma guerra psicológica chinesa.

Isso mostra que a China não tem boa vontade para com Taiwan, acrescentou o ministério.

O governo de Taiwan tem agradecido aos governos e líderes de todo o mundo por suas mensagens de preocupação e ofertas de apoio, inclusive dos Estados Unidos, o mais importante aliado internacional da ilha, apesar da falta de laços diplomáticos.

(Por Ben Blanchard)