População filma e tira foto de nuvem em formato de disco voador em Niterói

Motoristas que trafegavam ontem pela ponte Rio-Niterói, observaram com surpresa uma formação de nuvens que se assemelhava ao MAC (Museu de Arte Contemporânea) do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

As imagens da nuvem em forma de "disco voador" se espalharam em vídeos postados nas redes sociais e viralizaram. A nuvem, chamada de "nuvem lenticular", foi captada sobrevoando a região de Niterói.

O fenômeno cria nuvens em formato de lentes, sendo gerado por influência de ventos fortes. A explicação é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Esse tipo de fenômeno ocorre, geralmente, entre dois dez mil metros de altitude, na presença de ventos fortes e relevo. No Brasil, o episódio é comum ocorrer na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, regiões que contam com cadeias montanhosas e cordilheiras.

As nuvens do tipo lenticulares se formam quando esses ventos fluem na mesma direção e altitude. Quando isso acontece e eles encontram obstáculos, são obrigados a subir e descer, em um movimento de serpentina, causando uma oscilação, explica o meteorologista do Inmet, Franco Villela, especializado em Meteorologia Sinótica.

As nuvens lenticulares são um sinal claro de que há ondas de montanha no ar. A onda de montanha é um tipo de turbulência mecânica formada quando o fluxo de ar estável a barlavento (subindo a montanha) passa por uma barreira orográfica (montanha) e torna-se extremamente turbulento a sotavento (descendo a montanha).

O fenômeno acontece quando o vento passa por uma cadeia de montanhas.. Se o ar estiver úmido o bastante, o movimento ascendente dessas ondas faz com que o vapor de água se condense, criando a aparência peculiar das nuvens lenticulares.