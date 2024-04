Do PT ao PSL: Datena já passou por 10 partidos - mas nunca chegou à eleição

José Luiz Datena trocou o PSB pelo PSDB para ser vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB) em aliança das duas legendas. Com a mudança, o apresentador completará 11 filiações partidárias. Apesar disso, ele nunca foi candidato.

Relembre os partidos que Datena já se filiou:

PT

Datena filiou-se ao PT de Ribeirão Preto, interior de São Paulo em 3 de abril de 1992. Segundo o site do partido, ele sempre fez os recadastramentos necessários para seguir filiado, até 2015.

Na época, o então presidente do Diretório Municipal do PT, Jorge Parada, disse que Datena não faria falta, "pois não tem o perfil do partido". "Particularmente, eu nem sabia que ele era filiado e nem sei quem o filiou", afirmou.

PP

Em setembro de 2015, o apresentador se desfiliou do PT para oficializar sua filiação ao PP. Ele pretendia disputar as eleições para prefeitura de São Paulo em 2016.

PRP

Depois de sua passagem pelo PP, Datena se filiou ao PRP em 2017. O anúncio da filiação do jornalista foi feito durante o horário partidário obrigatório na televisão.

DEM

Em junho de 2018, o apresentador se filiou ao seu quarto partido: o DEM. A ligação tinha como intuito uma possível candidatura para o Senado —o que mais uma vez acabou não acontecendo.

MDB

Dois anos depois, em 2020, Datena assinou sua filiação com o MDB. Na ocasião, ele deixou em aberto se seria candidato a prefeito ou a vice-prefeito de São Paulo.

PSL

O jornalista se filiou ao PSL em julho de 2021, como pré-candidato à presidência pelo partido que elegeu Jair Bolsonaro.

União Brasil

Em 2022, já filiado ao União Brasil, Datena foi anunciado na coligação entre Rodrigo Garcia para governador e próprio para senador em São Paulo. A candidatura também não foi levada à frente.

PSC

Mesmo anunciado como parte da chapa de Rodrigo Garcia, Datena deixou o União Brasil e se filiou ao PSC. Na ocasião, ele colocou seu nome à disposição para ser candidato ao Senado por São Paulo na chapa de Tarcísio de Freitas.

PDT

Datena se filiou ao PDT em março de 2023, visando uma candidatura para a prefeitura de São Paulo pela sigla. No entanto, oito meses depois ele se desfiliou da sigla dizendo que foi motivado por "motivos de ordem pessoal".

PSB

Então, em dezembro do ano passado, o apresentador se filiou ao PSB, ensaiando disputar as eleições pela 5ª vez, já como vice de Tabata Amaral em São Paulo.

PSDB

Agora, menos de quatro meses depois de se filiar ao PSB, Datena assinará a ficha de filiação ao PSDB. A troca de legenda permitirá que ele aceite a indicação a vice na chapa da deputada federal na disputa pela prefeitura de São Paulo.