Reinaldo: Prisão de fugitivos de Mossoró é boa notícia para Lewandowski

A captura dos dois fugitivos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró (RN) é uma boa notícia para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o governo Lula, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quinta (4). Os detentos foram achados no Pará.

É uma boa notícia para o Lewandowski e uma boa notícia em si, porque é a primeira fuga numa prisão de segurança máxima. Isso certamente teve um peso importante na piora da avaliação do governo, porque a extrema direita explorou. 'Vejam o que acontece num governo petista'. É preciso lembrar que quem criou os presídios de segurança máxima no Brasil foram governos do PT. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo defendeu a criação de um ministério da Segurança Pública para articulação de políticas federais e estaduais.

Estou cansado de ler colunista dizer que a segurança pública é a grande fragilidade do governo Lula. Como assim? Quem é que cuida da segurança pública no Brasil? Tem uma parte que cabe à Polícia Federal e ela é produtiva como nenhuma outra. Quem cuida de segurança pública são os estados. Eu acho que o país tem que ter um Ministério da Segurança Pública que procure articular políticas com os estados e reativar pra valer um sistema único de segurança pública - o Susp. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Acho um erro não criar esse ministério para que o governo consiga articular politicas do governo federal. Agora, a piora da segurança pública é um problema que diz respeito, principalmente, aos estados. E é preciso que se dê a resposta correta pra isso e não a resposta errada como em São Paulo, onde existe um vale tudo na polícia. Em Piracicaba (SP), um policial invade uma casa e bate num cadeirante, porque acha que pode. É muito importante que a partir da captura desses caras saber o que aconteceu no presídio, ver o grau de colaboração de autoridades. Foi uma fuga absolutamente invulgar. Que tipo de segurança figurava ali que ninguém percebeu. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

