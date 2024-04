É com tristeza que vejo a categoria dos sedãs médios definhar no nosso mercado. Aquela que já foi motivo de orgulho para quem gosta de carros, hoje está sendo esmagada pelos SUVs e suas variações - e ainda é muitas vezes chamado de 'carro de tiozão'.

Segundo a Fenabrave, somente um sedã médio aparece no ranking dos 40 veículos de passeio mais vendidos nos três primeiros meses desse ano. Trata-se do Toyota Corolla, que segue firme na 20ª posição, mas que já esteve, por muitas vezes, entre os 10 mais vendidos.

Eu, que sempre tive sedãs médio na minha garagem, percebo que são grandes as chances de me render aos SUVs em algum momento da minha vida. Enquanto isso não acontece, ainda podemos nos alimentar de boas oportunidades que o mercado de usados tem para nos oferecer.

Na coluna dessa semana, separei alguns sedãs médios para serem considerados na faixa dos R$ 80 mil e que deixam muito SUV 'jovial' para trás:

Jetta Imagem: Divulgação

VW Jetta Comfortline 2017

Quem gosta dos modernos motores turbos encontra no Volkswagen Jetta 2017 uma ótima opção. Na versão Comfortline, vinha equipado com motor 1.4 turbo com injeção direta, e câmbio automático de seis marchas. É exatamente o mesmo conjunto ainda presente em versões de Polo, Virtus, T-Cross e Taos.

Eficiente, consegue entregar bom desempenho com baixo consumo de combustível - mas, como todo Volkswagen com motor TSI, tem fama de ter manutenção mais cara que a média.

Espaçoso para passageiros e bagagem, é um ótimo sedã familiar, que também capricha nos itens de segurança. A tabela Fipe de um Jetta Comfortline 2017 é de R$ 80,6 mil.

Cruze Imagem: Divulgação

Chevrolet Cruze LT 2017

Tudo que escrevi acima para o Jetta, se aplica para o Cruze. É quase um "copia e cola", inclusive na tabela Fipe, exatamente os mesmo R$ 80,6 mil para a versão LT 2017.

Não é coincidência, já que ambos são equipados com motor 1.4 turbo com injeção direta, sendo que o Cruze tem a vantagem de utilizar corrente de comando, portanto uma manutenção a menos para se preocupar.

O câmbio também tem seis marchas e o carro é recheado de equipamentos de conforto e segurança. Já adianto que são os únicos turbos dessa lista - e se essa é sua preferência, vai naquele que te agrada mais, já que ambos são ótimos sedãs médios.

Civic Imagem: DIvulgação

Honda Civic EXR 2016

Quem prefere algo mais tradicional pode optar pelo Honda Civic 2016, o último ano da 9ª geração. A tabela Fipe da versão EXR, a mais completa, é exatamente R$ 80 mil - um tanto caro para um carro com mais de oito anos, mas é o preço a se pagar pela boa fama que o modelo tem no mercado.

O motorzão 2.0 agrada bastante na condução e na sua simplicidade, exigindo pouca manutenção. O câmbio de cinco marchas é dos melhores do ponto de vista da robustez e dificilmente será um problema mesmo depois de bons anos de uso. Nessa versão EXR, o pacote de segurança era completo, além de diferenciais como teto solar e multimídia.

Corolla Imagem: Fotos: Toyota | Divulgação

Toyota Corolla XEI 2016

Outro modelo tradicional com preços exagerados é o Toyota Corolla, mas quem liga? Como dito no começo da coluna, hoje é o único sedã médio com certa representatividade no mercado de novos, e isso se replica em qualquer ano desse campeão de vendas.

Pode conferir preços de Corollas com 15, 20 ou 25 anos, eles sempre serão mais caros que os concorrentes e, mesmo assim, são os que vendem mais rápido.

Sendo assim, nessa lista precisei apelar para o modelo 2016 em sua versão intermediária XEI, que sem nenhuma surpresa é o mais caro dessa lista, com tabela Fipe de R$ 83,8 mil.

E olha que está longe de ser o melhor, já que nesse ano a Toyota ainda não tinha equipado o modelo com os importantes controles de estabilidade e tração. Pelo menos a confiável mecânica está presente, com o motorzão 2.0 e o câmbio CVT.

Elantra Imagem: Divulgação

Hyundai Elantra 2018

Para quem gosta de pensar um pouco fora da caixa, o Elantra é uma opção interessante. Por ser um modelo importado, representado pela Caoa, não teve vendas tão expressivas, mas é um legítimo Hyundai que entrega muita beleza e confiabilidade.

Equipado com motor 2.0 de aspiração natural, é o mais potente dessa lista, com 167 cv quando abastecido com álcool. É o mesmo motor do Creta, inclusive vem com câmbio de seis marchas. Infelizmente é outra que fica devendo controles de estabilidade e tração, considerando a versão mais simples do modelo 2018, que tem tabela Fipe de R$ 81,8 mil.

Sentra Imagem: Divulgação

Nissan Sentra SL 2018

O Sentra é um dos poucos que ainda está presente no mercado de novos, mas infelizmente com vendas bem insignificantes. É bom ver que a Nissan voltou a trazer o modelo para cá, mas ao mesmo tempo é uma pena reparar que ele nunca foi bem trabalhado por aqui.

Isso se reflete no mercado de usados, onde muitos têm receio de colocar um Sentra na garagem com medo de se deparar com consumo alto e peças caras, duas coisas que se propagam no mercado mesmo que não tenham muito fundamento.

Fato é que o Sentra é um baita carro, e aqui nessa lista é o mais completo de todos, já que estou considerando a versão topo de linha SL, que tem tabela Fipe de R$ 79,4 mil para o modelo 2018.

O motor é o confiável 2.0 com câmbio CVT, mecânica de baixa manutenção e tranquila de se manter. Não foi por acaso que deixei ele por último na lista, já que essa seria a minha escolha de sedã médio na faixa dos R$ 80 mil.

