Pressão em preço de moradia é maior perigo para inflação, diz presidente do Fed de Chicago

(Reuters) - O maior obstáculo para que o Federal Reserve recoloque a inflação em sua meta de 2% é a persistência de aumentos de preços fora do normal no setor de serviços de habitação, disse o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quinta-feira.

"Na minha opinião, o maior perigo para o cenário da inflação... (é) a alta inflação contínua nos serviços de habitação", disse Goolsbee em evento organizado por associações empresariais locais no Illinois.

Ele acrescentou que, com base nos dados de mercado sobre os aluguéis de novos contratos de locação, "eu esperava que eles caíssem mais rapidamente do que têm caído".

"Se não cair, teremos muita dificuldade em levar a inflação geral de volta à meta de 2%", acrescentou.

No momento, o Fed está aguardando mais indicadores econômicos para pensar em quando começar a reduzir sua taxa de juros básica, que tem sido mantida na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho, a fim de ajudar a trazer a inflação de volta à meta do banco central norte-americano.

Até o momento, Goolsbee se recusou a dizer quando ele acha que uma redução nos custos dos empréstimos provavelmente começaria.

Em outra parte de seus comentários, Goolsbee disse que as leituras decepcionantes da inflação de janeiro e fevereiro não deveriam ser descartadas como "puro ruído", mas acrescentou que isso não significava necessariamente que o Fed não estivesse ainda em um bom caminho, desde que a inflação do setor imobiliário começasse a diminuir.

Ele também advertiu que o banco central não deve esperar muito tempo para iniciar seu ciclo de cortes.

"Se permanecermos restritivos por muito tempo, provavelmente veremos o lado do emprego do mandato começar a se deteriorar", destacou Goolsbee.

(Por Lindsay Dunsmuir)