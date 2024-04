Placa adesiva: motorista usa solução tosca para burlar a fiscalização

Um vídeo inusitado de suposta maneira de burlar a fiscalização de trânsito tem circulado nas redes sociais na última semana. As imagens mostram um motorista criando com facilidade, de forma artesanal, o clone de uma placa Mercosul.

O que aconteceu

Na gravação, o motorista usa adesivos para reproduzir o que seria ser uma placa veicular.

Desde as letras e números da placa, até caracteres como o nome e a bandeira do país presentes na placa, tudo é reproduzido através dos adesivos.

O UOL Carros já mostrou outras formas de falsificação de placas à venda nas redes, com ofertas em plataformas de compra online ou até placa vendida no metrô.

Segundo o Código Penal, é crime adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. A prática pode causar pena de prisão de quatro a oito anos, além de multa.

Problemas com a placa Mercosul

A placa Mercosul foi lançada em 2020 com o objetivo de ser mais segura, com a promessa de mais tecnologia e segurança para evitar clonagens. Com o passar dos anos, porém, alguns itens importantes foram retirados - o que deixou a identificação frágil e fácil de ser reproduzida ilegalmente.

Diretor da ABSEV (Associação Brasileira de Segurança Veicular), Michel Angelis Michelin crê que o vídeo ilustra que a placa de identificação veicular não é encarada como um documento oficial ou respeitada como tal.

"Muitas vezes placas com nomes e dizeres são confeccionadas e comercializadas com fins recreativos utilizando materiais oficiais. Imaginarmos uma CNH produzida com materiais oficiais para os mesmos fins nos chocaria, mas parece que a falta de controle dos insumos para a produção das placas veiculares corroboram com a mentalidade de que a placa veicular é um documento de importância menor", opinou.

"Precisamos de uma revisão na legislação que promova um controle maior dos fabricantes de insumos para a produção das placas e para os próprios fabricantes de placas de identificação veicular. A inserção de mais elementos de segurança e a retirada de placas degradadas, não legíveis ou sucateadas, também deve estar prevista nessa atualização", completou.

Em nota, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) diz manter diálogo com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e com a sociedade civil, visando o aperfeiçoamento das regulamentações de trânsito.

