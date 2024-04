Perillo diz que Datena terá autonomia no PSDB: 'Líder importante para nós'

O presidente nacional do PSDB afirmou que a chegada do apresentador José Luiz Datena, que se filia ao partido hoje, é comemorada pela legenda.

O que aconteceu

"Não estamos discutindo se ele vai ser vice". Marconi Perillo afirmou que o apresentador vai ter autonomia e que ele vai discutir com a legenda qual o seu papel para as eleições. A fala foi dada em entrevista ao canal CNN na manhã de hoje.

Legenda não exclui a possibilidade de um candidato próprio para São Paulo. Perillo afirmou que a chegada de Datena "anima partido" neste sentido, sem dar mais detalhes sobre o futuro do apresentador.

Datena é cotado para ser candidato a vice-prefeito de São Paulo em chapa com Tabata Amaral (PSB). O apresentador estava no mesmo partido da deputada e tem conversas avançadas com a parlamentar, que busca apoio do PSDB para sua candidatura.