Nadal anuncia que não disputará Masters 1000 de Monte Carlo

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (4) a sua desistência do Masters 1000 de Monte Carlo, que começa no domingo e é o primeiro grande torneio da temporada europeia no saibro, alegando não estar em boas condições físicas.

"Olá a todos! Estão sendo tempos difíceis para mim, do ponto de vista esportivo. Infelizmente, informo que não vou jogar em Monte Carlo. O meu corpo simplesmente não me deixa", escreveu o maiorquino de 37 anos nas redes sociais.

"Embora eu continue trabalhando e dando o meu melhor todos os dias, com a esperança de poder disputar torneios que foram muito importantes para mim, a realidade é que hoje não posso. Vocês não imaginam o quão difícil é para mim não ter a oportunidade de poder jogar esses torneios mais uma vez", acrescentou.

Nadal não disputa uma partida oficial desde o ATP 250 de Brisbane (Austrália), no início de janeiro, onde reapareceu no circuito após um ano de ausência e onde só conseguiu disputar três partidas.

A sua condição física o obrigou a desistir este ano do Aberto da Austrália, do torneio de Doha e do Indian Wells Masters 1000, antes desta desistência para Monte Carlo.

Ele participou de um duelo de exibição para a Netflix em Las Vegas, em março, onde perdeu para o compatriota Carlos Alcaraz.

Nos últimos dois anos, lesões marcaram a carreira do espanhol, a ponto de colocá-lo à beira da aposentadoria.

Seu grande objetivo para 2024 é Roland Garros, torneio parisiense em que construiu sua lenda com 14 títulos, antes de eventualmente participar dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Não tenho escolha a não ser aceitar a situação e tentar olhar para o futuro imediato, mantendo a esperança e o desejo de me dar a oportunidade de que as coisas melhorem", acrescentou na sua mensagem.

ig/cyj/dr/ol/aam/dd

© Agence France-Presse