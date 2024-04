Morre Gaetano Pesce, estrela do design italiano

ROMA, 4 ABR (ANSA) - Morreu aos 84 anos de idade o designer, arquiteto e artista italiano Gaetano Pesce, tido como um dos mais brilhantes de sua geração.

Nascido em La Spezia, em 1939, Pesce vivia em Nova York, nos Estados Unidos. "É com o coração pesado que anunciamos a morte do visionário criador Gaetano Pesce", diz uma publicação no Instagram do designer.

"Ao longo de seis décadas, Gaetano Pesce revolucionou os mundos da arte, do design e da arquitetura e os espaços entre essas categorias. Sua originalidade é inigualável", acrescenta o texto.

Segundo a mensagem, o designer enfrentou problemas de saúde no último ano, mas "permaneceu positivo, brincalhão e até curioso". "Sua singularidade e criatividade continuam vivas através de sua arte", afirma a publicação.

Pesce estudou no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza e, nos anos 1960, viveu e trabalhou entre a capital do Vêneto e Pádua. Durante quase três décadas, também deu aulas em Estrasburgo, Pittsburgh, Milão, Hong Kong, São Paulo e Nova York, onde se estabeleceu nos anos 1980.

Suas obras estão expostas em coleções permanentes de museus de prestígio como o MoMA, de Nova York, o Victoria and Albert Museum, de Londres, e o Centre Pompidou, de Paris.

A criação mais famosa de Pesce é a poltrona "Up", símbolo do design contemporâneo e que remete às curvas femininas, fazendo também uma crítica à opressão contra as mulheres, representada por um pufe que remete a uma bola de ferro presa ao pé das vítimas. (ANSA).

