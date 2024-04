Ministro italiano comete gafe ao confundir Nova York com Londres

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, cometeu uma gafe durante um evento em Roma ao definir equivocadamente a Times Square como um lugar icônico de Londres.

O erro geográfico de Sangiuliano, que não passou batido pelas pessoas presentes, ocorreu no meio de uma cerimônia para ilustrar o projeto de um novo passeio arqueológico que será elaborado na capital italiana.

"Caso imaginarmos Paris, vamos nos recordar da Champs-Élysées, se pensarmos em Londres lembraremos da Times Square...", comentou o ministro.

Posteriormente, o chefe da pasta da Cultura do país emitiu um comunicado para explicar o equívoco, atribuindo-o à emoção do momento e manifestando a intenção de ter maior cuidado para evitar erros semelhantes no futuro.

"A fortíssima emoção vivida ao apresentar este grande projeto e a resposta ao meu colega do Times tiveram em mim, por um instante, o efeito de 'mover' a praça das mil luzes de Nova York até às margens do Tâmisa", afirmou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.