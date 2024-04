Meloni joga vôlei em encontro com atletas de equipes italianas

ROMA, 4 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, passou alguns minutos jogando vôlei no pátio do Palazzo Chigi, sede do governo, após um encontro com as delegações de quatro times femininos do país.

Meloni, que é apaixonada por vôlei e até sonhou em ser jogadora profissional durante a adolescência, recebeu na capital italiana alguns membros das equipes do Imoco Conegliano, do Allianz Vero Volley Milano, do Reale Mutua Fenera Chieri e do Igor Gorgonzola Novara.

A chefe de governo participou de uma rodinha e trocou alguns passes com as jogadoras Kaja Grobelna, Ofelia Malinov, Joanna Wolosz, Monica De Gennaro, Myriam Sylla, Paola Egonu, Cristina Chirichella e Anna Danesi.

Meloni recebeu camisas autografadas, enquanto ela assinou uma bola com as cores da bandeira italiana que foi entregue às finalistas da atual edição da Liga dos Campeões feminina da modalidade. A equipe do Conegliano enfrentará o Milano em 5 de maio.

"Foi um prazer receber no Palazzo Chigi as representantes das equipes femininas de vôlei que se destacaram nas copas europeias. Desejo a estas grandes atletas um futuro cheio de satisfação e sucesso", afirmou a premiê.

O presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, elogiou a "atmosfera linda e festiva" do encontro, além de mencionar que Meloni certamente marcará presença em Paris, na França, para assistir aos jogos de vôlei nas Olimpíadas. (ANSA).

