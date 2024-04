Mais rico do Brasil: o que fez o ex-Facebook quase triplicar seus bilhões

Com fortuna estimada em US$ 28 bilhões (cerca de R$ 140 bilhões), o cofundador do Facebook Eduardo Saverin se tornou o brasileiro mais rico na lista da Forbes. Ele é o 60º do mundo.

Colega de classe de Mark Zuckerberg na universidade, ele brigou com o dono da rede social após a ascensão do Facebook e renunciou à sua cidadania norte-americana. Hoje, ele vive em Singapura, país que também lhe tem como habitante mais rico.

Patrimônio dispara

O que mais chama a atenção é que o dinheiro de Saverin, que era o segundo brasileiro mais rico do último ano, mais do que dobrou. Em 2023, segundo a Forbes, ele tinha US$ 10,2 bilhões.

De acordo com a Forbes, a subida está ligada à participação dele no grupo Meta, que inclui Facebook, WhatsApp e Instagram. As ações da empresa cresceram mais de 182% no último ano.

Para se ter noção, Mark Zuckerbeg, CEO da Meta, viu seu patrimônio líquido aumentar quase US$ 113 bilhões (R$ 572 bilhões) nos últimos 12 meses. Ele tem US$ 177 bilhões (R$ 897 bilhões), segundo a Forbes.

O que faz Saverin hoje em dia?

Em 2012, Saverin renunciou à cidadania americana, e hoje mora em Singapura. Especula-se que a mudança de cidadania tenha sido uma tentativa de pagar menos impostos antes de sua empresa iniciar sua oferta pública de ações.

Em 2016, ele lançou o fundo de risco B Capital Group ao lado do economista Raj Ganguly. Em julho de 2022, a empresa levantou US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) para investir em startups.

Inicialmente, 70% do Facebook era de Mark Zuckerberg e o restante de Eduardo Saverin, segundo Ben Mezrich, autor do livro "Bilionários por acaso".

Hoje estima-se que Saverin tenha 5% das ações da empresa. O dado vem de processos judiciais envolvendo o brasileiro.

Em busca de mais 'inovações'. No site da B Capital Group, Saverin é descrito como "o primeiro investidor e cofundador do Facebook" e que ele "se concentra em investir na próxima onda de inovação tecnológica".

O brasileiro quase não usa seu perfil verificado no Instagram. Seu último post no feed, por exemplo, é de 2014.

Como ele ficou rico?

Eduardo Saverin nasceu em São Paulo, em 1982, mas se mudou para os Estados Unidos dez anos depois, em 1992. Ele é o filho caçula do casal Roberto Saverin e Sandra Saverin.

Neto de família rica, seu avô Eugênio Saverin fundou a fábrica de roupas infantis Tip Top, em 1952, que trazia ao mercado nacional os primeiros macacões para criança. Com boas condições financeiras, Eduardo estudou parte do Ensino Fundamental e concluiu os estudos médios na Gulliver Preparatory School, em Miami.

Estudou em Harvard em 2004, ano em que ele e mais quatro amigos fundaram o Facebook. Saverin aproximou-se de Zuckerberg depois que este recusou um convite para trabalhar na Microsoft.

O primeiro investimento de Saverin no Facebook foi de US$ 1 mil para comprar servidores. Na época, a rede social era restrita a usuários de Harvard, com o objetivo de integrar os alunos da instituição.