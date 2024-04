Macron inaugura Centro Aquático Olímpico, maior obra construída para Paris 2024

A pouco mais de cem dias dos Jogos Olímpicos Paris 2024, mais uma instalação esportiva foi inaugurada nesta quinta-feira (4). O presidente francês, Emmanuel Macron, acompanhou a entrega do Centro Aquático Olímpico (CAO), em Saint-Denis, subúrbio norte de Paris, que vai sediar as competições classificatórias de nado artístico, saltos ornamentais e polo aquático.

Maria Paula Carvalho, da RFI

Ao visitar o local, concluído com um mês de antecedência, o chefe de Estado destacou o "projeto audacioso e inédito", lembrando que a nova arena para esportes aquáticos é "exemplar do ponto de vista ambiental". A construção de 30 metros de altura, 106 de largura e 114 de comprimento tem a maior estrutura côncava de madeira do mundo, permitindo reduzir em 30% o consumo energético do edifício.

O teto é coberto de 4.680 m² de painéis fotovoltaicos, que garantem 25% da energia do complexo. O centro aquático conta com uma piscina olímpica de 50 metros e um tanque de saltos, com quatro plataformas. Outra novidade é o controle móvel das bordas, permitindo a configuração de duas ou três piscinas para competições simultâneas.

As arquibancadas têm 5.000 assentos, construídos com 8,5 toneladas de resíduos plásticos reciclados.

Inicialmente orçado em € 70 milhões, o Centro Aquático Olímpico acabou consumindo €188 milhões, valor que inclui uma passarela de pedestres de cem metros até o Stade de France.

O CAO é uma das únicas instalações permanentes construídas para os Jogos Olímpicos, além da Arena Porte de la Chapelle, na capital. A nova piscina é o carro-chefe do projeto de revitalização deste subúrbio de Paris e, segundo Macron, "facilitará o acesso à natação", já que "ainda há muita injustiça nesta área", destacou o presidente.

Macron celebrou um legado importante para a região de Seine-Saint-Denis, o departamento mais pobre da França, onde um em cada dois estudantes não sabe nadar ao entrar no sexto ano, segundo as autoridades públicas.

Durante a manhã desta quinta-feira, o presidente ainda assistiu a um espetáculo desportivo e artístico protagonizado por 130 jovens membros da Federação Francesa de Natação.

As provas de natação dos Jogos Paris 2024 serão realizadas na Arena La Défense, em Nanterre, na zona oeste, onde serão construídas duas piscinas temporárias e que, ao final da competição, serão instaladas em outras duas cidades do departamento de Seine-Saint-Denis: Sevran e Bagnolet.

A "Vila dos Atletas", inaugurada no fim de fevereiro, também fica no mesmo subúrbio, ao norte da capital.

Cerimônia de abertura

O presidente Macron reafirmou nesta quinta-feira que a França estará pronta para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 planejada para acontecer no rio Sena. Porém, sem dar detalhes, deixou claro que existiam "soluções alternativas"."Estamos preparando vários cenários. Se uma ameaça se concretizar ou considerarmos que as circunstâncias exijam, temos cenários alternativos", afirmou o presidente. "Mas o cenário preferido, aquele que assumimos e que queremos, é obviamente o que foi planejado com os organizadores", completou.

A cerimônia de abertura terá início às 19h30 do dia 26 de julho, com um desfile de barcos por seis quilômetros no rio Sena, entre a Ponte de Austerlitz e a Ponte de Iéna. "Estaremos prontos", prometeu Macron, admitindo que a França "infelizmente está sob ameaça terrorista há vários anos".

Após o ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico em Moscou, em 22 de março, as autoridades francesas elevaram o nível de alerta para "urgência máxima". O alerta havia sido reduzido, em janeiro, para a categoria 2, que indica "segurança reforçada" e é a penúltima de três níveis.

Em caso de urgência máxima, como é o caso agora, o governo francês está autorizado a tomar medidas excepcionais. Entre elas, o fechamento de estradas, do metrô e a proibição de viagens escolares, por exemplo.

Rússia tem como alvo os JO

Macron disse "não ter dúvidas" de que a Rússia tem como alvo os Jogos Olímpicos de Paris, sobretudo "em termos desinformação". Para rebater esta ameaça, o presidente afirmou que "a relação com a verdade é a força das democracias e das grandes nações".

Por fim, o presidente disse que a cantora franco-maliana Aya Nakamura "teria o seu lugar" na cerimônia de abertura, caso fosse escolhida pelo diretor artístico Thomas Jolly, pois ela "faz parte da cultura francesa".

A artista foi alvo de comentários racistas e seu nome foi criticado por grupos da extrema direita francesa, que não a consideram como uma representante legítima do país e que viam nessa escolha uma forma de "dividir" e "humilhar" os franceses.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 acontecerão no período entre 26 de julho e 8 de setembro, quando são esperados cerca de 10 milhões de turistas.

(Com RFI e AFP)