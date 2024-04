Lula enaltece trabalho de Padilha e diz que governo não perdeu nenhuma votação importante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal não perdeu, até o momento, nenhuma votação importante no Congresso Nacional. Ao elogiar o trabalho do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula disse que Padilha "certamente" exerce a função mais difícil do governo: o da articulação política.

"Imagina vocês que meu partido [PT] só tem 70 deputados de um total de 513. Para votar uma coisa qualquer, precisamos de 247 votos. E aí precisa de muita conversa, muita reunião, muito cafezinho, de vez em quando uma cachacinha, uma cervejinha", disse Lula em cerimônia de inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta Ipojuca, em Pernambuco, nesta quinta-feira, 4. Após a declaração, Padilha fez sinal de "jóia" com as mãos, rindo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em seguida, falou algo para Padilha e fez o sinal negativo com a mão, também rindo.

"O dado concreto é que, na verdade, conseguimos construir uma aliança política que até agora a gente não perdeu a votação de nenhum projeto importante no Congresso Nacional", afirmou Lula, parabenizando o trabalho de Padilha e dos deputados da base. Segundo o chefe do Executivo, o ministro das Relações Institucionais "é o cara que rói o osso".