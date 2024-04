Israel reforça defesas após ameaça de vingança do Irã

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas israelenses suspenderam as licenças -- permissões para se afastar das tropas -- de todas as unidades de combate nesta quinta-feira, em meio a preocupações com uma possível escalada da violência, depois que o assassinato de generais iranianos na Síria gerou ameaças de retaliação.

"De acordo com a avaliação situacional, foi decidido que as licenças serão temporariamente suspensas para todas as unidades de combate das IDF (Forças de Defesa de Israel)", disseram os militares em um comunicado.

"A IDF está em guerra e o posicionamento das forças está sob avaliação contínua de acordo com os requisitos", acrescentaram.

Na quarta-feira, os militares disseram que convocaram reservistas para reforçar as defesas aéreas. Jornalistas da Reuters e moradores de Tel Aviv afirmaram nesta quinta-feira que os serviços de GPS foram interrompidos, uma medida aparentemente para afastar mísseis guiados.

O Irã tem prometido vingança pela morte de dois de seus generais, junto de cinco assessores militares, em um ataque aéreo a um complexo diplomático iraniano na capital síria, Damasco, na segunda-feira.

Acredita-se amplamente que o incidente se tratou de um ataque israelense, um dos mais significativos já realizados contra os interesses iranianos na Síria, que Israel não confirmou ou negou e que traz o risco de inflamar ainda mais a região.

Israel tem pressionado sua guerra contra o Hamas há seis meses, depois que o grupo islâmico palestino liderou um ataque ao sul do país em 7 de outubro, e também tem trocado disparos quase diariamente com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

Até agora, o Irã evitou entrar diretamente no conflito, enquanto apoia os ataques de aliados contra alvos israelenses e norte-americanos.

Amos Yadlin, ex-chefe de inteligência israelense, disse que o Irã pode escolher sexta-feira - a última do mês sagrado muçulmano do Ramadã e o Dia de Quds - para responder ao ataque em Damasco, seja diretamente ou por meio de um aliado.

"Não ficarei surpreso se o Irã agir amanhã. Não entrem em pânico. Não corram para os abrigos", disse Yadlin, citando os sistemas de defesa aérea de Israel.

"Estejam atentos ao dia de amanhã e, dependendo das consequências do ataque, ele poderá se intensificar", disse Yadlin.

(Por Maayan Lubell e James Mackenzie)