Índice japonês Nikkei fecha em alta com fim da realização de lucros no novo ano fiscal

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei encerrou em alta nesta quinta-feira, com os investidores comprando ações após uma forte liquidação para realização de lucros nesta semana com o início do novo ano fiscal.

O Nikkei subiu 0,81%, fechando em 39.773,14, depois de chegar a subir 2%, ultrapassando os 40.000 pontos.

"Os investidores compraram ações nas baixas, já que uma série de vendas relacionadas à realização de lucros chegou ao fim", disse Naoki Fujiwara, gerente sênior de fundos da Shinkin Asset Management.

"A visão positiva deles sobre o mercado acionário japonês não mudou, portanto era natural que houvesse uma compra nas quedas."

A Socionext, relacionada a chips, subiu 17,55%, atingindo um limite máximo diário depois que a Morgan Stanley MUFG Securities elevou sua recomendação. A Fanuc, fabricante de robôs, avançou 3,16% e o SoftBank Group, investidor em start-ups de tecnologia, teve alta de 1,07%.

O Nikkei perdeu 4,6% desde o recorde de alta registrado em 22 de março até a mínima da sessão anterior.

O índice atingiu sucessivos recordes de alta em março, depois de cruzar em 22 de fevereiro os níveis vistos pela última vez em 1989, durante a bolha econômica do país.

Os mercados da China ficaram fechados nesta sessão devido a um feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,81%, a 39.773 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não abriu.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,29%, a 2.742 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,38%, a 3.235 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45%, a 7.817 pontos.

(Reportagem de Junko Fujita)