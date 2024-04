Illy leva café certificado do Cerrado Mineiro para Art Paris

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) - A empresa italiana illycaffè levou para a Art Paris, principal feira de arte moderna e contemporânea do mundo, o primeiro café com certificação de origem 100% proveniente da agricultura regenerativa, feito com grãos do Cerrado Mineiro.

O evento acontece de 4 a 7 de abril, no Grand Palais Éphémère, na capital francesa, e visitantes e expositores de 25 países, representando 136 galerias de arte, terão a chance de provar o illy Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, que estará disponível nos bares da feira, na sala VIP e na bicicleta illy estacionada fora da área de exposição.

Além disso, os participantes poderão conhecer a mais recente illy Art Collection, linha de xícaras artísticas da marca de Trieste, assinada pelo sul-coreano Lee Ufan.

"Estamos muito contentes em participar mais uma vez da Art Paris, um evento cada vez mais global e que neste ano se concentra em dois temas específicos: Utopias Frágeis e Arte e Artesanato. Este último em particular sintetiza bem nosso modo de expressar a criatividade, sempre em equilíbrio entre arte contemporânea e design, inovação e artesanato", diz Cristina Scocchia, CEO da illycaffè. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.