Foguete lançado com jato de água promete refrescar e divertir a criançada

Principalmente nos dias quentes, um brinquedo refrescante, além de divertido, pode ser a solução ideal para entreter as crianças. Um produto que se encaixa nessa ideia é o foguete que é lançado com jato de água, da marca Kroren.

Além de brinquedo, ele também pode funcionar como um regador de plantas, já que quando "flutua" com o jato de água, também molha ao redor. Veja adiante o que mais este produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

Como esse brinquedo funciona?

Basta conectar uma mangueira ao suporte do foguete e ajustar a pressão da água, para que ele consiga subir.

Dá para usar em áreas externas, como no quintal ou no jardim, para que os pequenos se divirtam ao ar livre.

O produto é pequeno e portátil.

Promete ter uma instalação simples.

Tem um design de rotação de 360 graus para borrifar água.

Além de encantar os pequenos, também ajuda a cuidar do jardim e irrigar as plantas.

É feito de material ABS, seguro para crianças.

O que diz quem comprou esse foguete de jardim?

O produto tem nota média de 4,5 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários:

A água precisa ter uma pressão boa. Muito divertido!

Thais H.

Gostei. O produto chegou e era como demonstrado.

Avaliação anônima da Amazon

Quer saber mais sobre produtos para crianças, de casa, de beleza, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).