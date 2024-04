Datena se filia ao PSDB, mas não crava candidatura a vice de Tabata

O apresentador José Luiz Datena se filiou hoje ao PSDB, seu 11º partido, mas não deixou claro se será vice na chapa de Tabata Amaral (PSB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo ou se vai se lançar candidato pelo partido tucano.

O que aconteceu

"Para a primeira alternativa eu vou, para a segunda eu vou. O futuro a Deus pertence", respondeu o apresentador ao ser questionado sobre suas intenções. Datena se filiou ao partido depois de ficar quatro meses no PSB. Ele havia se filiado ao partido em dezembro do ano passado, cotado para ser vice de Tabata.

Ao mesmo tempo, Datena disse que a filiação é uma "movimentação de coligação partidária" que já vinha sendo estudada com Tabata, que participou do evento. Com a aliança junto dos tucanos, a pré-candidata teria mais tempo de propaganda eleitoral.

José Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB também não cravou a posição de Datena na eleição. Ele confirmou que os partidos estão conversando.

A chegada do apresentador ocorre em momento de fragilidade do PSDB. Todos os vereadores da cidade de São Paulo deixaram o partido, depois que a direção decidiu não apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na campanha à reeleição.

O PSDB é o 11º partido de Datena. Além do PSB, ele tem passagens pelo PT, onde ficou 23 anos, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSC e PDT.

É a quinta vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição. Nas outras vezes, ele acabou desistindo no meio do processo. Em 2022, ele estava filiado ao PSC e disputaria eleição no palanque com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo, mas não foi até o final com a decisão.