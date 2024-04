O mês de abril traz um amplo leque de oportunidades para quem quer receber renda passiva em maio, junho e na segunda metade do ano. Levantamento do UOL Investimentos apresenta 33 empresas com datas de corte para dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).

Na lista, há companhias como Alupar (ALUP11), Petrobras (PETR4), Caixa Seguridade (CXSE3) e Bradespar (BRAP4). Os valores chegam até R$ 6,68 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com", que é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias. Abaixo, você encontra uma lista das ações com datas de corte nas próximas semanas para garantir um dinheiro pingando na sua conta até dezembro. Confira também as empresas que pagam proventos em abril na Agenda de Dividendos do UOL.

Até quando investir nestas ações para garantir dividendos?

Confira a lista de ações com "data com" entre 4 e 30 de abril:

Multiplan (MULT3) - JCP

Valor por ação MULT3: R$ 0,15

Data com: 4 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 5 de abril de 2024

Data de pagamento: até 31 de março de 2025

Dimed (PNVL3) - JCP

Parcela 1

Valor por ação PNVL3: R$ 0,06

Data com: 5 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 8 de abril de 2024

Data de pagamento: 30 de agosto de 2024

Parcela 2

Valor por ação PNVL3: R$ 0,02

Data com: 5 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 8 de abril de 2024

Data de pagamento: 31 de março de 2025

Monteiro Aranha (MOAR3) - JCP

Valor por ação MOAR3: R$ 1,22

Data com: 5 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 8 de abril de 2024

Data de pagamento: até 27 de dezembro de 2024

Emae (EMAE3; EMAE4) - dividendos

Valor por ação EMAE3: R$ 0,72

Valor por ação EMAE4: R$ 0,79

Data com: 08 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 9 de abril de 2024

Data de pagamento: 30 de abril de 2024

Natura (NTCO3) - JCP

Valor por ação NTCO3: R$ 0,03

Data com: 08 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 9 de abril de 2024

Data de pagamento: em 2024 (pendente)

Tim (TIMS3) - dividendos

Valor por ação TIMS3 Parcela 1: R$ 0,18

Valor por ação TIMS3 Parcela 2: R$ 0,18

Valor por ação TIMS3 Parcela 3: R$ 0,18

Data com: 9 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 10 de abril de 2024

Data de pagamento Parcela 1: em abril de 2024 (pendente)

Data de pagamento Parcela 2: em julho de 2024 (pendente)

Data de pagamento Parcela 3: em outubro de 2024 (pendente)

Telefônica Brasil (VIVT3) - Redução de capital

Valor por ação VIVT3: R$ 0,91

Data com: 10 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 11 de abril de 2024

Data de pagamento: 10 de julho de 2024

Tegma (TGMA3) - dividendos

Valor por ação TGMA3: R$ 0,54

Data com: 11 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 12 de abril de 2024

Data de pagamento: 23 de abril de 2024

Tegma (TGMA3) - JCP

Valor por ação TGMA3: R$ 0,18

Data com: 11 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 12 de abril de 2024

Data de pagamento: 23 de abril de 2024

Odontoprev (ODPV3) - dividendos

Valor por ação ODPV3 Parcela 1: R$ 0,36

Valor por ação ODPV3 Parcela 2: R$ 0,41

Data com: 12 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 15 de abril de 2024

Data de pagamento Parcela 1: 21 de agosto de 2024

Data de pagamento Parcela 2: 18 de dezembro de 2024

Allied (ALLD3) - JCP

Valor por ação ALLD3: R$ 1,07

Data com: 15 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 16 de abril de 2024

Data de pagamento: 31 de julho de 2024

Alupar (ALUP3; ALUP4; ALUP11) - dividendos

Valor por ação ALUP3: R$ 0,26

Valor por ação ALUP4: R$ 0,26

Valor por ação ALUP11: R$ 0,78

Data com: 19 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de abril de 2024

Data de pagamento: até 18 de junho de 2024

Ourofino (OFSA3) - dividendos

Valor por ação OFSA3: R$ 0,34

Data com: 19 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 22 de abril de 2024

Data de pagamento: até 31 de maio de 2024

Banco BMG (BMGB4) - JCP

Valor por ação BMGB4: R$ 0,08

Data com: 22 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 23 de abril de 2024

Data de pagamento: 16 de maio de 2024

AES Brasil (AESB3) - dividendos

Valor por ação AESB3: R$ 0,075

Data com: 22 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 25 de abril de 2024

Data de pagamento: até 30 de maio de 2024

Copel (CPLE3; CPLE5; CPLE6) - dividendos

Valor por ação CPLE3: R$ 0,041

Valor por ação CPLE5: R$ 0,15

Valor por ação CPLE6: R$ 0,046

Data com: 22 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 23 de abril de 2024

Data de pagamento: 28 de junho de 2024

Fras-le (FRAS3) - dividendos

Valor por ação FRAS3: R$ 0,13

Data com: 22 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 23 de abril de 2024

Data de pagamento: 30 de abril de 2024

Mitre Realty (MTRE3) - dividendos

Valor por ação MTRE3: R$ 0,03

Data com: 24 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 25 de abril de 2024

Data de pagamento: 6 de maio de 2024

Trisul (TRIS3) - dividendos

Valor por ação TRIS3 Parcela 1: R$ 0,08

Valor por ação TRIS3 Parcela 2: R$ 0,08

Data com: 24 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 25 de abril de 2024

Data de pagamento Parcela 1: 31 de maio de 2024

Data de pagamento Parcela 2: 30 de setembro de 2024

Petrobras (PETR3; PETR4) - dividendos

Valor por ação PETR3: R$ 0,55

Valor por ação PETR4: R$ 0,55

Data com: 25 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de abril de 2024

Data de pagamento: 20 de maio de 2024

Petrobras (PETR3; PETR4) - dividendos

Valor por ação PETR3: R$ 0,55

Valor por ação PETR4: R$ 0,55

Data com: 25 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de abril de 2024

Data de pagamento: 20 de junho de 2024

Brisanet (BRIT3) - dividendos

Valor por ação BRIT3: R$ 0,09

Data com: 25 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de abril de 2024

Data de pagamento: até 24 de junho de 2024

Sabesp (SBSP3) - JCP

Valor por ação SBSP3: R$ 1,44

Data com: 25 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de abril de 2024

Data de pagamento: 24 de junho de 2024

Usiminas (USIM3; USIM5; USIM6) - dividendos

Valor por ação USIM3: R$ 0,26

Valor por ação USIM5: R$ 0,28

Valor por ação USIM6: R$ 0,28

Data com: 25 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de abril de 2024

Data de pagamento: 24 de junho de 2024

Caixa Seguridade (CXSE3) - dividendos

Valor por ação CXSE3: R$ 0,55

Data com: 26 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 29 de abril de 2024

Data de pagamento: 8 de maio de 2024

Wilson Sons (PORT3) - dividendos

Valor por ação PORT3: R$ 0,17

Data com: 26 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 29 de abril de 2024

Data de pagamento: 6 de maio de 2024

Irani (RANI3) - dividendos

Valor por ação RANI3: R$ 0,39

Data com: 26 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 29 de abril de 2024

Data de pagamento: até 30 de maio de 2024

Banco da Amazônia (BAZA3) - JCP

Valor por ação BAZA3: R$ 6,68

Data com: 26 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 29 de abril de 2024

Data de pagamento: pendente de deliberação

JHSF (JHSF3) - dividendos

Valor por ação JHSF3: R$ 0,03

Data com: 29 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 30 de abril de 2024

Data de pagamento: 9 de maio de 2024

Bradespar (BRAP3; BRAP4) - dividendos

Valor por ação BRAP3: R$ 0,74

Valor por ação BRAP4: R$ 0,81

Data com: 29 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 30 de abril de 2024

Data de pagamento: 15 de maio de 2024

Bradespar (BRAP3; BRAP4) - dividendos

Valor por ação BRAP3: R$ 0,33

Valor por ação BRAP4: R$ 0,37

Data com: 29 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 30 de abril de 2024

Data de pagamento: 15 de maio de 2024

Mahle Metal Leve (LEVE3) - dividendos

Valor por ação LEVE3: R$ 5,25

Data com: 29 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 30 de abril de 2024

Data de pagamento: 29 de maio de 2024

Itaú (ITUB3; ITUB4) - JCP

Valor por ação ITUB3: R$ 0,018

Valor por ação ITUB4: R$ 0,018

Data com: 30 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 1 de maio de 2024

Data de pagamento: 3 de junho de 2024

Taurus Armas (TASA3; TASA4) - dividendos

Valor por ação TASA3: R$ 0,30

Valor por ação TASA4: R$ 0,30

Data com: 30 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de maio de 2024

Data de pagamento: pendente

Banrisul (BRSR3; BRSR5; BRSR6) - dividendos

Valor por ação BRSR3: R$ 0,18

Valor por ação BRSR5: R$ 0,20

Valor por ação BRSR6: R$ 0,18

Data com: 30 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de maio de 2024

Data de pagamento: 17 de maio de 2024

3R Petroleum (RRRP3) - dividendos

Valor por ação RRRP3: R$ 0,38

Data com: 30 de abril de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de maio de 2024

Data de pagamento: pendente

Petrobras ainda deve entregar bons dividendos?

A Petrobras deve pagar, em maio e junho, R$ 0,55 por ação preferencial e ordinária. A distribuição totaliza R$ 1,10 por papel para os investidores com participação na empresa em 25 de abril. Embora exista a possibilidade de a Petrobras pagar apenas dividendos ordinários em 2024, analistas consultados esperam retornos de dois dígitos, entre 10% e 12%.

Ela deve pagar em linha com rivais. Se a companhia seguir estritamente seu plano estratégico 2024-2028 e pagar apenas o dividendo ordinário, o dividend yield (retorno em proventos) não seria muito superior ao de outras grandes petrolíferas como Chevron, Exxon e Shell, avalia Gustavo Poladian, sócio e analista de renda variável da Meraki Capital. Ele projeta um dividend yield entre 10% e 11%. Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, espera que a Petrobras pague dividendos de R$ 4,40 em 2024, equivalente a um dividend yield de 12%. O cálculo considera apenas dividendos regulares.

Historicamente a Petrobras tem investido (capex) 20% a 25% abaixo do planejado. Somado ao potencial de produção de petróleo, o retorno com dividendos poderia ultrapassar os 13%. Arbetman afirma que, graças a um trabalho feito pela gestão na última década, a petrolífera estaria pronta para gerar resultados com o petróleo Brent a US$ 50. No entanto, no patamar de US$ 80, a geração de caixa deve ser robusta.

Entre os riscos, Poladian destaca a dívida bruta da empresa. A dívida encerrou o 4° trimestre de 2023 em US$ 62,6 bilhões, próximo do limite para a política de dividendos, de US$ 65 bilhões. "Isso gera incerteza sobre o que poderia ocorrer com as distribuições caso esse limite seja ultrapassado", avalia.

Abertman lembra também das refinarias nacionais, usadas para produção doméstica. "Quando não consegue, por paradas de produção no Brasil, a Petrobras faz exportações de petróleo cru, mas normalmente não há problemas em alocar o petróleo que é feito nacionalmente", detalha Arbetman.

Caixa Seguridade: bons ventos em 2024?

Para quem busca uma exposição ao mercado de seguros e imobiliário, a Caixa Seguridade é uma alternativa. A companhia tem forte presença nos seguros habitacionais e residenciais, explica Milton Rabelo, analista da VG Research. Em janeiro, por exemplo, houve um crescimento de 8% dos prêmios arrecadados, com destaque para prestamista e habitacional. "É válido apontar que o seguro residencial apresentou o melhor janeiro histórico, R$ 73,3 milhões de prêmios emitidos, crescimento de 28,9% em comparação a janeiro de 2023 e aumento de 14,2% na comparação com dezembro de 2023", detalha o analista.

Rabelo afirma que a Caixa Seguridade é muito beneficiada pelo corte de juros em curso. O analista acredita que a companhia possa entregar um dividend yield de 7,5% nos próximos 12 meses, no entanto, a recomendação da VG Research é neutra para a ação.

Entre os riscos, Rabelo cita que o atual preço e valuation (avaliação) da Caixa Seguridade já leva em conta a continuidade de bons resultados. "Se isso não se concretizar, as ações podem sofrer uma pressão vendedora", comenta. A companhia está avaliando a possibilidade de fazer um follow-on (oferta subsequente) para aumentar a liquidez do papel e não desenquadrar das regras do Novo Mercado. O movimento tende a ser muito positivo, por melhorar a capacidade de negociação das ações CXSE3 na Bolsa.

