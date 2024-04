Confirmado na Ferrari, Hamilton diz que energia está na Mercedes

SUZUKA, 4 ABR (ANSA) - O piloto Lewis Hamilton, já garantido para defender a Ferrari a partir de 2025, declarou que toda sua atual energia está concentrada na Mercedes.

O britânico tem quase uma temporada inteira pela frente em um carro pouco competitivo e que não o deixa entusiasmado, mas o heptacampeão mundial de Fórmula 1 garantiu máximo empenho ao time de Brackley.

"Toda a minha energia está voltada para isto. Estamos passando por uma fase difícil neste momento, esse é o meu desafio", disse o piloto.

Em três provas já disputadas em 2024, a Mercedes conquistou somente 26 pontos e luta com a Aston Martin para ser a quarta força no campeonato de construtores. O melhor resultado foi um quinto lugar de George Russell em Sakhir, no Bahrein.

No Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, a escuderia alemã não viu nenhum de seus dois carros terminar a corrida e ficou de fora da zona de pontuação pela primeira vez depois de 62 provas. O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que "ninguém está se sentindo otimista".

Hamilton chegou a acrescentar que é "improvável" que o time tenha uma mudança repentina de ritmo em Suzuka, no Japão, mas deixou um fio de esperança ao analisar que "tudo pode acontecer" na F1.

"Aprenderemos o máximo possível, aproveitaremos ao máximo os dados, permaneceremos positivos e continuaremos trabalhando duro", concluiu o britânico. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.