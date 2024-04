Como Tesla pretende reinventar a maneira como seu carro é fabricado

Sob ataque da indústria automotiva de elétricos da China, que vem cada vez mais se expandindo mundo a fora e barateando custos, a Tesla está planejando rever a maneira como seus carros são feitos.

O conhecido processo de linha de montagem foi idealizado há mais de 100 anos por Henry Ford e adotado por todas as montadoras. Mas agora a marca norte-americana liderada por Elon Musk planeja uma abordagem diferente.

Qual a proposta

A Tesla, em vez de passar o carro por uma linha de montagem, fará algo que chamou de "unboxed" (desembalado, em tradução livre): as peças serão montadas simultaneamente em áreas dedicadas e, em seguida, todas irão até o carro para que seja finalizada sua construção.

Marca visa reduzir em 40% o processo de fabricação, fazendo assim futuras fábricas com mais rapidez e custos menores.

De acordo com a montadora, os custos poderiam cair pela metade, o que poderia trazer de volta a competitividade da montadora frente a suas rivais chinesas.

Para os executivos da Tesla, mover uma "caixa" do tamanho de um carro por uma fábrica ocupa muito espaço, assim como pintar um carro inteiro em vez de apenas as partes necessárias. Isso consome tempo e desperdiça energia.

O unboxed quer dividir a montagem em pequenos grupos, com funcionários trabalhando simultaneamente em partes diferentes do carro para que no final as peças sejam montadas em um único ponto.

Parte mais cara de uma fábrica, a pintura precisa de alto calor e consome muita energia, o que aumenta as emissões. Assim, pintar apenas as partes necessárias seria bastante benéfico.

Ainda assim, o método unboxed oferece riscos, já que ainda não foi provado na prática e uma mudança para um novo processo pode gerar atrasos na montagem.

A Tesla entregou 1,8 milhão de carros em 2023 e pretende entregar 20 milhões de carros até 2030 - boa parte deles com modelos mais baratos.

