Chefe da Otan garante que aliança está 'mais forte e unida'

BRUXELAS, 4 ABR (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, declarou nesta quinta-feira (4) que "a Otan hoje é maior, mais forte e mais unida do que nunca" e destacou que os Estados Unidos precisam da Europa para a sua segurança.

A declaração foi dada durante a cerimônia de celebração do 75º aniversário do tratado atlântico, que contou com a participação dos 32 ministros das Relações Exteriores aliados.

Também participaram os chanceleres de Albânia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Bélgica - os novos membros, bem como o país anfitrião.

"Não acredito apenas nos Estados Unidos, assim como não acredito apenas na Europa", destacou Stoltenberg.

Segundo ele, "a Europa precisa dos EUA para a sua segurança e os Estados Unidos, graças à Otan, têm mais amigos e parceiros do que qualquer outra potência, e isso múltipla a sua força".

"Ao mesmo tempo, os EUA também precisam da Europa. Os aliados europeus fornecem militares de classe mundial, vastas redes de inteligência e uma influência diplomática única, multiplicando o poder dos EUA", destacou.

Por fim, Stoltenberg enfatizou que acredita que "na América e na Europa unidas na Otan, porque juntos somos mais fortes e mais seguros". "No início tínhamos 12 membros, hoje somos 32. Então estamos fazendo algo certo", concluiu. (ANSA).

