CBF define primeiras rodadas do Brasileirão, com início em 13 de abril

As partidas das primeiras nove rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro já estão definidas. A CBF publicou a tabela detalhada de jogos, horários e locais nesta quinta-feira (4). A abertura da primeira rodada será em 13 de abril, às 18h30 (horário de Brasília), com dois confrontos concomitantes: Internacional x Bahia, no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul; e Criciúma x Juventude, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. A final do campeonato está prevista para 8 de dezembro.

Entre as novidades do Brasileirão 2024 está a comunicação ao público presente as decisões a respeito de lances revisados pelo VAR. Os árbitros de vídeo darão explicações ao público por meio de anúncios feitos pelo microfone. A novidade - testada na final da Supercopa Feminina deste ano - foi aprovada pela Fifa.

Notícias relacionadas:

Primeira rodada

Outra inovação é a entregado Troféu Roberto Dinamite ao artilheiro do Brasileirão. Criada este ano em homenagem ao ex-jogador e ídolo do Vasco, também será concedida nas próximas edições do torneio.

Sábado (13/)

Internacional (RS) X Bahia (BA) - às 18h30 - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Criciúma X Juventude - às 18h30 - Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Fluminense (RJ) X Red Bull Bragantino (SP) - às 21h - Maracanã (RJ)

São Paulo (SP) X Fortaleza (CE) - às 21h - Morumbis (SP)

Domingo - 14/04

Atlético (GO) X Flamengo (RJ) - às 16h - Serra Dourada, Goiânia (GO)

Vasco da Gama (RJ) X Grêmio (RS), às 16h - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians (SP) X Atlético (MG) - às 16h - Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Athletico (PR) X Cuiabá (MT) - às 16h - Ligga Arena - Curitiba (PR)

Cruzeiro X Botafogo (RJ) - às 17h - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Vitória X Palmeiras - às 18h30 - Manoel Barradas, Salvador (BA)